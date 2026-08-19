El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas por los próximos 50 años
La compañía que opera las líneas San Martín, General Urquiza y General Belgrano no podrá ser concesionada a empresas controladas por Estados extranjeros.
El Gobierno se encuentra ultimando detalles para la licitación de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logísticas S.A. con el objeto de privatizar los servicios de las líneas de trenes de carga de las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano. Otros aspectos del plan incluye la concesión de talleres ferroviarios por un plazo de 50 años.
Según informó el sitio TN, las empresas controladas por Estados extranjeros no podrán participar de la licitación para el funcionamiento de 7600 kilómetros de vías que surcan la Ciudad de Buenos Aires, el territorio bonaerense y las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.
El plan de privatización contempla la selección de diferentes empresas de acuerdo a la tarea a realizar, ya sea de mantenimiento de las vías o de reparación y explotación de las formaciones.
Por un lado se concesionarán a dos compañías las vías y los inmuebles aledaños, y éstas se encargarán del mantenimiento de la infraestructura, con el derecho a cobrar peajes por el uso de los ramales a modo de ganancia.
Luego se seleccionará a dos empresas privadas para concesionar los talleres ferroviarios por 50 años, dejando así el futuro estado de los trenes en manos de compañías que buscan rédito de su actividad.
Los vagones y locomotoras que hoy en día están bajo la administración de Belgrano Cargas y, por lo tanto, del Estado nacional, será vendidos en una tercera licitación, y las empresas que compren ese material ferroviario tendrán que ponerlo a punto y podrán alquilarlo después.
Cómo se hará la licitación del Belgrano Cargas
A partir del jueves de esta semana el Gobierno estaría en condiciones de publicar los términos de la licitación para que las compañías presenten sus ofertas, ya sea para la compra de las formaciones o para concesionar la explotación de las vías.
Las empresas tendrán tiempo hasta las 9.59 del 11 de noviembre de 2026, porque a las 10 se hará apertura de los sobres con todas las ofertas formales.
Quienes ganen la licitación podrían acceder a los beneficios dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las "zanahorias" del Gobierno nacional para atraer inversiones del sector privado extranjero, si bien las firmas nacionales también están en juego.
La licitación se hará a través de la plataforma CONTRAT.AR, pero el llamado será publicado durante 10 días en el Boletín Oficial, además de en el sitio DGMarket, del Banco Mundial, y en el sitio del Ministerio de Economía.
Como siguiente paso se disolverá la firma Belgrano Cargas y Logística S.A., que será liquidada y reemplazada por actores del sector privado, y saldrán a remate público las formaciones a través del Ministerio de Economía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario