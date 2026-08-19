El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas por los próximos 50 años

Los vagones y locomotoras que hoy en día están bajo la administración de Belgrano Cargas y, por lo tanto, del Estado nacional, será vendidos en una tercera licitación, y las empresas que compren ese material ferroviario tendrán que ponerlo a punto y podrán alquilarlo después.

Cómo se hará la licitación del Belgrano Cargas

A partir del jueves de esta semana el Gobierno estaría en condiciones de publicar los términos de la licitación para que las compañías presenten sus ofertas, ya sea para la compra de las formaciones o para concesionar la explotación de las vías.

Las empresas tendrán tiempo hasta las 9.59 del 11 de noviembre de 2026, porque a las 10 se hará apertura de los sobres con todas las ofertas formales.

Quienes ganen la licitación podrían acceder a los beneficios dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las "zanahorias" del Gobierno nacional para atraer inversiones del sector privado extranjero, si bien las firmas nacionales también están en juego.

La licitación se hará a través de la plataforma CONTRAT.AR, pero el llamado será publicado durante 10 días en el Boletín Oficial, además de en el sitio DGMarket, del Banco Mundial, y en el sitio del Ministerio de Economía.

Como siguiente paso se disolverá la firma Belgrano Cargas y Logística S.A., que será liquidada y reemplazada por actores del sector privado, y saldrán a remate público las formaciones a través del Ministerio de Economía.