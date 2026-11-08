El Gobierno avala el Decreto 943/2025 y se terminaron los subsidios a tarifas para la clase media de Argentina
A través del Boletín Oficial, el Gobierno eliminó la segmentación y unificó los subsidios a las tarifas en una sola categoría.
Con la publicación oficial del nuevo esquema de tarifas, el Poder Ejecutivo nacional confirmó el final de los subsidios para la clase media argentina. Esta medida elimina la antigua división por niveles de ingresos y establece un sistema focalizado.
Qué cambia con el Decreto 943/2025 en las tarifas
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La normativa oficializada decreta la eliminación del esquema de tres niveles (Altos, Medios y Bajos ingresos) que regía desde el año 2022. En su lugar, se implementa el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), diseñado para unificar la asistencia estatal en una única categoría de usuarios residenciales.
Para determinar quiénes conservan la asistencia del Estado, el Gobierno dispuso que solo calificarán los hogares cuyos ingresos netos mensuales sean inferiores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2", según las mediciones oficiales del INDEC. Esta estricta barrera de corte deja automáticamente afuera a gran parte de la clase media que hasta el momento integraba el Nivel 3 y recibía descuentos parciales en sus boletas.
A su vez, el antiguo padrón RASE pasará a llamarse Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes ya se encontraban inscriptos no estarán obligados a volver a anotarse, aunque el sistema permitirá actualizar las declaraciones juradas de ingresos de forma virtual a través de la plataforma Mi Argentina. Las autoridades realizarán cruces de información patrimonial constantes (mediante el SINTyS y ARCA) para habilitar exclusiones o rechazos.
Nuevos topes de consumo para Energía y Gas
Para aquellos hogares que logren mantenerse dentro del nuevo esquema de ayuda social, el decreto estipula bloques de consumo base estrictos. Todo excedente de energía por encima de estos límites se pagará a costo pleno, sin bonificaciones:
- Energía eléctrica: El bloque subsidiado será de 300 kWh durante los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y bajará a 150 kWh para los meses de menor consumo eléctrico (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).
- Gas natural y propano por redes: Se mantienen los volúmenes de consumo base estipulados por resoluciones anteriores de la Secretaría de Energía, respetando la subzona tarifaria de cada vivienda.
Además de unificar la electricidad y el gas por redes, el Gobierno dispuso que en un plazo máximo de seis meses el Programa Hogar (garrafas de GLP de 10 kilos) dejará de existir tal como se lo conocía y migrará hacia este nuevo sistema centralizado. A modo de contención frente a la quita, durante el 2026 los beneficiarios del SEF contarán con una bonificación extraordinaria de hasta el 25% para asegurar una transición gradual hacia el pago del costo real del servicio.
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