El Gobierno avala el Decreto 943/2025 y se terminaron los subsidios a tarifas para la clase media de Argentina

Nuevos topes de consumo para Energía y Gas

Para aquellos hogares que logren mantenerse dentro del nuevo esquema de ayuda social, el decreto estipula bloques de consumo base estrictos. Todo excedente de energía por encima de estos límites se pagará a costo pleno, sin bonificaciones:

Energía eléctrica: El bloque subsidiado será de 300 kWh durante los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y bajará a 150 kWh para los meses de menor consumo eléctrico (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

El bloque subsidiado será de durante los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y bajará a para los meses de menor consumo eléctrico (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre). Gas natural y propano por redes: Se mantienen los volúmenes de consumo base estipulados por resoluciones anteriores de la Secretaría de Energía, respetando la subzona tarifaria de cada vivienda.

Además de unificar la electricidad y el gas por redes, el Gobierno dispuso que en un plazo máximo de seis meses el Programa Hogar (garrafas de GLP de 10 kilos) dejará de existir tal como se lo conocía y migrará hacia este nuevo sistema centralizado. A modo de contención frente a la quita, durante el 2026 los beneficiarios del SEF contarán con una bonificación extraordinaria de hasta el 25% para asegurar una transición gradual hacia el pago del costo real del servicio.