El Gobierno convocó a una reunión para actualizar el devaluado Salario Mínimo, Vital y Móvil

Licuación del Salario Mínimo

Desde el inicio de su gestión Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de salarios una de las patas fundamentales de su fallido plan de desinflación. Y la persistente devaluación del SMVM dejó en evidencia esta estrategia.

La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2026 llegó al 365%. Sin embargo el gobierno libertario apenas dispuso un un aumento del SMVM del 135% cuando pasó de los 156 mil pesos en que estaba fijado en diciembre de 2023 a los 367.800 en que quedó tras la última actualización.

La debacle del SMVM se replica, aunque en menor magnitud, en los salarios que se pagan en el sector privado. Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación el salario medio real de scetor privado quedó en junio 0,6% por debajo de noviembre de 2023 tras permanecer durante 20 meses consecutivos apenas por encima de esa referencia. El registro abarca a alrededor de 6,1 millones de personas.

El derrumbe de los salarios de los trabajadores se sintió con especial fuerza en sectores como el textil, metalúrgico, comercio y calzado que acumularon pérdidas interanuales en su poder adquisitivo por encima del 10%.

En junio, el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado registrado cayó 0,9% mensual en la serie desestacionalizada, luego de una contracción del 2,9% en mayo.

El promedio esconde, además, una marcada heterogeneidad entre actividades. La Secretaría de Trabajo relevó la evolución del salario conformado de 27 convenios colectivos que comprenden alrededor de 3,6 millones de empleos formales. En los últimos dos meses, el salario conformado medio cayó 0,7% en términos reales, aunque la evolución fue muy diferente según la actividad.

En un extremo, siete convenios registraron mejoras reales en el último año. Los encargados de edificios encabezaron la lista, con un incremento del 5,9%, seguidos por camioneros (+3,1%), construcción (+2,5%), farmacia (+2,5%), entidades deportivas (+1,7%), aceiteros (+1,6%) y seguros (+1,6%).

En el otro extremo, cuatro actividades acumularon contracciones superiores al 10% interanual. Los salarios conformados de convenio de los textiles cayeron 12,6% en términos reales; los metalúrgicos, 12,4%; comercio, 11%; y calzado, 10,5%. Bancarios, químicos e industria de la carne, en cambio, registraron variaciones cercanas a cero o leves retrocesos.

Resolución 1/2026: