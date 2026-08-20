El Gobierno convocó a una reunión para actualizar el devaluado Salario Mínimo, Vital y Móvil
En lo que va del gobierno de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil creció un 135% frente a una inflación acumulada del 365%.
El gobierno de Javier Milei convocó este jueves a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para actualizar el más que devaluado piso para el ingreso mínimo cuyo monto impacata demás en lae volución de las prestaciones por desempleo.
Así quedó plasmado en la Resolución 1/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se determinó que la sesión se realizará el próximo 28 de agosto a partir de las 12.30 vía una plataforma virtual.
"Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas (doce treinta horas), mediante plataforma virtual”, indica el Artículo 1 de la medida.
No obstante, en la citación se aclara que, en el caso de no lograrse el quórum necesario, se fijó una segunda convocatoria para las 14 horas del mismo día.
Durante el encuentro se avanzará en la fijación del nuevo SMVM y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.
Licuación del Salario Mínimo
Desde el inicio de su gestión Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de salarios una de las patas fundamentales de su fallido plan de desinflación. Y la persistente devaluación del SMVM dejó en evidencia esta estrategia.
La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2026 llegó al 365%. Sin embargo el gobierno libertario apenas dispuso un un aumento del SMVM del 135% cuando pasó de los 156 mil pesos en que estaba fijado en diciembre de 2023 a los 367.800 en que quedó tras la última actualización.
La debacle del SMVM se replica, aunque en menor magnitud, en los salarios que se pagan en el sector privado. Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación el salario medio real de scetor privado quedó en junio 0,6% por debajo de noviembre de 2023 tras permanecer durante 20 meses consecutivos apenas por encima de esa referencia. El registro abarca a alrededor de 6,1 millones de personas.
El derrumbe de los salarios de los trabajadores se sintió con especial fuerza en sectores como el textil, metalúrgico, comercio y calzado que acumularon pérdidas interanuales en su poder adquisitivo por encima del 10%.
En junio, el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado registrado cayó 0,9% mensual en la serie desestacionalizada, luego de una contracción del 2,9% en mayo.
El promedio esconde, además, una marcada heterogeneidad entre actividades. La Secretaría de Trabajo relevó la evolución del salario conformado de 27 convenios colectivos que comprenden alrededor de 3,6 millones de empleos formales. En los últimos dos meses, el salario conformado medio cayó 0,7% en términos reales, aunque la evolución fue muy diferente según la actividad.
En un extremo, siete convenios registraron mejoras reales en el último año. Los encargados de edificios encabezaron la lista, con un incremento del 5,9%, seguidos por camioneros (+3,1%), construcción (+2,5%), farmacia (+2,5%), entidades deportivas (+1,7%), aceiteros (+1,6%) y seguros (+1,6%).
En el otro extremo, cuatro actividades acumularon contracciones superiores al 10% interanual. Los salarios conformados de convenio de los textiles cayeron 12,6% en términos reales; los metalúrgicos, 12,4%; comercio, 11%; y calzado, 10,5%. Bancarios, químicos e industria de la carne, en cambio, registraron variaciones cercanas a cero o leves retrocesos.
Resolución 1/2026:
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