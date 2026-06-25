El Gobierno oficializó el pago del devaluado bono a jubilados, congelado en $70 mil desde hace 28 meses

La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.

En julio los haberes jubilatorios subirán 2,1% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 411.989,33 pesos. A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 481.989,33 pesos.

policía jubilados

En mayo pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 485.030 pesos. Es decir que en julio los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 481.989,33 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.

En tanto, en julio el ajuste del 2,1% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.

Decreto 532/2026:

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