El Gobierno oficializó el pago del devaluado bono a jubilados, congelado en $70 mil desde hace 28 meses
En julio los jubilados de la mínima volverán a percibir ingresos (haber + bono) por debajo de la línea de la pobreza.
A pesar de sus duras consecuencias tanto a nivel social como a nivel de actividad económica, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen su plan de descargar sobre las espaldas de los jubilados la mayor parte del peso del ajuste que impulsan y avanzan para ello, mes a mes en la licuación de sus ingresos. Para ello mantienen congelado desde hace 26 meses en apenas 70 mil pesos el Bono Extraordinario que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Así quedó plasmado en el Decreto 532/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en julio un bono de 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En julio los haberes jubilatorios subirán 2,1% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 411.989,33 pesos. A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 481.989,33 pesos.
En mayo pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 485.030 pesos. Es decir que en julio los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 481.989,33 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.
En tanto, en julio el ajuste del 2,1% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.
Decreto 532/2026:
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