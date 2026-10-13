El INDEC publica este miércoles el dato de inflación de septiembre

El indicio más claro a nivel subnacional lo aportó la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación aceleró al 1,8% mensual. Esta dinámica estuvo impulsada principalmente por el rebote en productos estacionales, la aceleración de la canasta alimentaria, el recambio de temporada en vestimenta y los ajustes aplicados en tarifas energéticas, combustibles, medicina prepaga y alquileres.