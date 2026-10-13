El INDEC publica este miércoles el dato de inflación de septiembre
Tras el 1,7% registrado en agosto, el organismo da a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Tras el 1,7% registrado en agosto, tanto los relevamientos del sector privado como los indicadores oficiales locales apuntan a un ligero repunte en el ritmo de incremento de los precios.
El indicio más claro a nivel subnacional lo aportó la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación aceleró al 1,8% mensual. Esta dinámica estuvo impulsada principalmente por el rebote en productos estacionales, la aceleración de la canasta alimentaria, el recambio de temporada en vestimenta y los ajustes aplicados en tarifas energéticas, combustibles, medicina prepaga y alquileres.
La inflación en las góndolas: carnes, verduras y panificados
Dentro de la canasta básica, los artículos de consumo masivo actuaron como el principal motor de aceleración durante el mes. Diversas mediciones privadas constataron este comportamiento:
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LCG: Detectó en la segunda semana de septiembre un pico del 3% en la división alimentos, traccionado por variaciones en panificados, verduras y cortes vacunos y avícolas, en sintonía con las alzas mayoristas.
Eco Go: Registró un avance acumulado superior al 2% en el rubro alimentario.
Fundación Libertad y Progreso: Proyectó para esta categoría un alza intermensual del 3,2%, lo que explica por sí solo unos 0,7 puntos porcentuales del índice general que estima la entidad.
El impacto de regulados, tarifas y la indumentaria de temporada
A las tensiones registradas en los comercios minoristas se sumó el peso de los precios regulados y la estacionalidad:
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Vivienda y servicios: La categoría "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" anotó incrementos cercanos al 3%, traccionada por las readecuaciones en las tarifas de energía eléctrica tras el período invernal.
Salud: Mostró subas en proporciones similares debido a las actualizaciones periódicas en los aranceles de las prepagas y el precio de los medicamentos.
Indumentaria: La presentación de las colecciones primavera-verano marcó el fin de las liquidaciones de invierno, aportando tracción adicional al nivel general.
Combustibles: Si bien las petroleras ajustaron los valores en los surtidores durante los últimos días del mes, desde consultoras como Equilibra advirtieron que la mayor parte de ese impacto se trasladará recién al IPC de octubre.
Brechas metodológicas entre la Ciudad y la Nación
Las diferencias de ponderación entre la medición porteña y el indicador federal del INDEC abren matices en el diagnóstico de las firmas de análisis.
Desde consultoras como PxQ y Outlier precisaron que las alzas en hortalizas de estación (como tomate redondo, cebolla y ajo) tienen mayor peso en la muestra nacional que en CABA. Por el contrario, la caída en los valores de pasajes aéreos, hotelería y paquetes turísticos tras las vacaciones de invierno incide en mayor proporción en el distrito capitalino que a escala federal.
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