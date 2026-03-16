El relato de Marcelo Araujo pasado por la calculadora de inflación: a cuánto equivalen hoy los $776.420

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¿Cuánto sería esa recaudación en dólares de hoy?

Para trasladar esa inmensa montaña de pesos a la moneda estadounidense actual y tener una noción más real de su valor, es necesario tomar la cotización del dólar. Promediando este mes de marzo de 2026, el mercado cotiza a $1.415 para la venta.

Monto actualizado por inflación en pesos: $1.534.743.328

Tipo de cambio: $1.415

Total equivalente en dólares: U$S 1.084.624

Es decir que, ajustando estrictamente por la inflación local y convirtiendo al dólar paralelo de hoy, la recaudación de ese mítico partido representaría actualmente más de un millón de dólares.

Como dato económico de color: si en 1999 la recaudación representaba exactamente U$S 776.420 netos (por el 1 a 1), podemos ver que, incluso convirtiendo todo a divisa extranjera, el valor en términos reales de la recaudación también sufrió sus propias variaciones a lo largo del tiempo debido a la inflación global.