El relato de Marcelo Araujo pasado por la calculadora de inflación: a cuánto equivalen hoy los $776.420
Actualizamos por inflación la histórica recaudación que Marcelo Araujo inmortalizó en el Superclásico de 1999. El resultado en pesos y equivalente en dólar hoy.
El reciente fallecimiento de Marcelo Araujo trajo a la memoria decenas de momentos televisivos imborrables, pero pocos tan virales en redes sociales como su inconfundible grito en el Superclásico de mayo de 1999. "$776.420 la recaudación...", soltó el histórico relator con total tranquilidad segundos antes del inolvidable gol de Martín Palermo ante River Plate.
A casi 27 años de aquella jornada de Fútbol de Primera, surge una inevitable pregunta que mezcla la pasión deportiva con la realidad financiera del país: ¿cuánto representa realmente ese número en la actualidad?
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
El impacto de la inflación en más de dos décadas
En aquel mayo de 1999, Argentina se encontraba en plena vigencia de la Ley de Convertibilidad, por lo que cada peso equivalía exactamente a un dólar estadounidense. Sin embargo, al pasar ese monto por la calculadora de la inflación histórica argentina, la cifra se vuelve colosal.
Si a los $776.420 originales se les aplica el porcentaje de inflación acumulada (que ronda el impactante 197.569,2% hasta la fecha), los números se disparan a niveles impensados. Al multiplicar el monto inicial por esta profunda variación inflacionaria, la recaudación de aquel encuentro disputado en La Bombonera equivaldría hoy a la astronómica suma de $1.534.743.328 pesos. Sí, más de 1.500 millones de pesos en la economía actual.
¿Cuánto sería esa recaudación en dólares de hoy?
Para trasladar esa inmensa montaña de pesos a la moneda estadounidense actual y tener una noción más real de su valor, es necesario tomar la cotización del dólar. Promediando este mes de marzo de 2026, el mercado cotiza a $1.415 para la venta.
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Monto actualizado por inflación en pesos: $1.534.743.328
Tipo de cambio: $1.415
Total equivalente en dólares: U$S 1.084.624
Es decir que, ajustando estrictamente por la inflación local y convirtiendo al dólar paralelo de hoy, la recaudación de ese mítico partido representaría actualmente más de un millón de dólares.
Como dato económico de color: si en 1999 la recaudación representaba exactamente U$S 776.420 netos (por el 1 a 1), podemos ver que, incluso convirtiendo todo a divisa extranjera, el valor en términos reales de la recaudación también sufrió sus propias variaciones a lo largo del tiempo debido a la inflación global.
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