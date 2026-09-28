Octubre llega con una nueva batería de aumentos y suma más presión a los bolsillos de los trabajadores

Cabe señalar que el incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del Indec, que en agosto fue del 1,7%, con un adicional de dos puntos porcentuales.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Desde el 1° de octubre, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial en el AMBA subirán un 3,6%, en base a la fórmula que toma el último dato de inflación del INDEC, que en agosto fue del 1,7%, más dos puntos porcentuales adicionales. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): 1.206,39 pesos.

Tramo de 3 a 6 km: 1.357,18 pesos.

Tramo de 6 a 12 km: 1.507,98 pesos.

Tramo de 12 a 27 km: 1.809,58 pesos.

Colectivos en la Ciudad

A partir del 1 de octubre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 3,7% y, en lo sucesivo, con actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice (IPC del INDEC + 2 % en relación a la tarifa anterior).

Así quedan los aumentos para los colectivos en CABA, según la distancia:

0 a 3 km: 920,48 pesos.

3 a 6 km: 1.022,81 pesos.

6 a 12 km: 1.101,59 pesos.

12 a 27 km: 1.180,44 pesos.

Subte

A partir de octubre, la tarifa del subte sufrirá un incremento del 3,6%, lo que llevará el valor del boleto por encima de los $1.800. En paralelo, la tarifa del Premetro experimentará un ajuste proporcional y pasará a costar cerca de $700.

En lo que va del año, el pasaje de subte acumula un aumento del 50,66%, colocándose por encima de la inflación del mismo período (33,5%).

A continuación, el nuevo valor del pasaje desde el 1 de octubre:

La tarifa del subte pasará de 1.753 a 1.817 pesos.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de 635,95 pesos.

La tarifa estudiantil será de 254,38 pesos.

En el caso del premetro, el pasaje será de 635,95 pesos.

Trenes en el AMBA

En cuanto a los trenes del AMBA, el último aumento confirmado data del 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los 480 pesos con SUBE registrada.

El Gobierno aún no publicó el cuadro tarifario ferroviario para octubre, ya que el cronograma escalonado de la Resolución 27/2026 llegaba hasta septiembre. Los nuevos valores de octubre deberán ser oficializados en los próximos días en el Boletín Oficial.

Descuentos por pasajero frecuente: cómo queda la tarifa en octubre

Pese al aumento del 3,6%, se mantienen las bonificaciones progresivas:

21 a 30 viajes: 20% de descuento.

31 a 40 viajes: 30% de descuento.

A partir de 41 viajes: 40% de descuento.

Desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) recordaron que continúan vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera. Este beneficio abarca también el boleto estudiantil gratuito.

Peajes en la Ciudad

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 3,7% desde este jueves 1° de octubre.

Alquileres

Octubre llega con nuevos ajustes para una parte de los contratos de alquiler que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA). Con la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos ya no tienen una frecuencia ni un índice obligatorio: las partes pueden acordar libremente el plazo y el mecanismo de actualización.

Para octubre, según los valores difundidos para ese índice, los porcentajes dependen de la periodicidad pactada.

Ajuste trimestral: 6,72%.

Ajuste cuatrimestral: 9,83%.

Ajuste semestral: 17,04%.

Ajuste anual: 31,67%.

Aumentos en las boletas de luz y gas

Luz y gas

Las facturas de gas y luz también registrarán nuevos ajustes en octubre. El ENReGE publica los cuadros tarifarios de Metrogas, Naturgy BAN, Edenor y Edesur mensualmente en el Boletín Oficial, generalmente en los últimos días del mes previo.

Los valores exactos de octubre aún no fueron publicados. En agosto, la luz subió un 1,78% para Edenor y un 1,71% para Edesur, mientras que el gas acumuló un incremento del 3,01% promedio en julio.

A eso se suma un cambio estructural: el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de zonas frías, que reduce el subsidio de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas para más de un millón de usuarios en 11 provincias fuera de la Patagonia, que quedarán fuera del beneficio automático y pasarán a depender del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Agua

Las tarifas de agua de AySA subirán un 2,17% en octubre, según el Coeficiente de Modificación K publicado por el ERAS en su sitio oficial. El coeficiente pasará de 2.326,1757 en septiembre a 2.376,5912 en octubre, en el marco del mecanismo de actualización mensual basado en la fórmula polinómica que combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Cabe señalar que el tope del 3% mensual que rigió de mayo a agosto dejó de aplicarse a partir de septiembre, por lo que los ajustes de octubre responden directamente a la fórmula sin techo.