El sector automotor sufrió una contracción del 18,3% en la producción durante la primera mitad del año
Los fabricantes insisten en la necesidad de que provincias y municipios reduzcan sus tributos.
La industria automotriz argentina cerró el primer semestre del año con un total de 204.658 vehículos ensamblados, lo que representa un descenso del 18,3% en comparación con el mismo lapso de 2025.
En el sexto mes del año, con 18 jornadas laborales, las plantas produjeron 37.029 automóviles y utilitarios livianos. Esta cifra es un 1,9% inferior a la registrada en mayo y un 13,6% menor frente a los 42.848 unidades ensambladas en junio del año anterior.
En materia de comercio exterior, las exportaciones llegaron a 22.373 unidades durante junio, lo que implica una merma del 11,3% respecto al mes precedente y una caída del 1,7% en la comparación interanual. El acumulado de los primeros seis meses muestra que se enviaron al exterior 126.893 vehículos, un 2,1% menos que las 129.654 unidades del mismo periodo de 2025.
Por el lado de las operaciones locales, las automotrices entregaron a sus concesionarios 44.096 vehículos en junio, lo que marca un repunte del 22,5% frente a mayo, aunque aún se sitúa un 26,3% por debajo del volumen comercializado en junio de 2025. En el primer semestre, las ventas mayoristas totalizaron 228.129 unidades, evidenciando una retracción del 23,7% en la medición interanual.
Con la mitad del año ya transitada, la producción local atraviesa un período de reestructuración, apalancado en la actualización de la gama de productos y en el avance de proyectos que implican nuevas inversiones.
En este contexto, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Rodrigo Pérez Graziano, señaló que "la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda".
En el plano externo, el directivo valoró positivamente "la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial" y la calificó como una señal "fundamental" para potenciar la competitividad del sector. No obstante, remarcó que "es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo".
Por último, Pérez Graziano puso el foco en la evolución de las ventas mayoristas, cuyo incremento del 22,5% en junio frente a mayo "confirma que la demanda interna muestra signos de activación". Sin embargo, advirtió que "el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento".
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