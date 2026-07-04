El sector automotor sufrió una contracción del 18,3% en la producción durante la primera mitad del año

En este contexto, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Rodrigo Pérez Graziano, señaló que "la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda".

En el plano externo, el directivo valoró positivamente "la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial" y la calificó como una señal "fundamental" para potenciar la competitividad del sector. No obstante, remarcó que "es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo".

Por último, Pérez Graziano puso el foco en la evolución de las ventas mayoristas, cuyo incremento del 22,5% en junio frente a mayo "confirma que la demanda interna muestra signos de activación". Sin embargo, advirtió que "el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento".