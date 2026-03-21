El socio de Luis Caputo decretó un feriado cambiario y bancario de 48 horas: qué se puede hacer
El equipo de Santiago Bausili, titular del BCRA, firmó el feriado cambiario y bancario en las sucursales para el próximo lunes 23 y martes 24 de marzo.
El fin de semana largo trae consigo un feriado cambiario y bancario. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo presidido por Santiago Bausili —economista y socio del ministro de Economía Luis Caputo—, estipuló a través de la Comunicación "C" 101352 el cronograma oficial que paralizará la actividad 48 horas.
El feriado bancario presencial se extenderá durante el próximo lunes 23 de marzo, establecido en el calendario como "día no laborable con fines turísticos", y continuará durante el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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¿Qué operaciones se pueden hacer en el feriado cambiario y bancario?
A pesar de que las puertas de las sucursales permanecerán cerradas y no habrá clearing bancario ni mercado de cambios, las autoridades recordaron que los canales electrónicos seguirán operando con total normalidad. De esta manera, los clientes tendrán a disposición las siguientes herramientas:
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Cajeros automáticos: Estarán plenamente operativos a lo largo y ancho del país para realizar extracciones de efectivo, transferencias, gestiones de claves y pagos.
Billeteras electrónicas: Las aplicaciones seguirán habilitadas las 24 horas para efectuar pagos en comercios, cancelación de servicios y envío o recepción de transferencias.
Homebanking y banca móvil: A través de las plataformas web y las aplicaciones oficiales de cada entidad financiera, los clientes podrán continuar realizando transferencias, pagos y consultas de movimientos, cuentas y estado de sus tarjetas.
Tarjetas de débito y crédito: El sistema de pagos con plásticos, tanto en comercios físicos como en tiendas online, funcionará de manera habitual y sin restricciones.
De esta forma, se busca garantizar que la liquidez y las operaciones de consumo diario de los argentinos no se vean afectadas por el cierre excepcional de las ventanillas físicas y oficinas de atención.
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