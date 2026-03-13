La industria vive su peor momento desde la crisis de 2002: el marcado descenso de la producción
El Indec dio a conocer el escalofriante descenso de la producción industrial gracias a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Todos los detalles.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este viernes el informe titulado “Utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera” correspondiente a enero último, que muestra una nueva baja con relación al mismo mes del año pasado.
En concreto, la industria manufacturera utilizó apenas el 53,6% de su capacidad instalada durante el primer mes del año, guarismo inferior al del mismo mes de 2025, cuando era de 55%. Además, representó el peor inicio de año para el sector desde la profunda crisis socioeconómica de 2002.
El informe oficial muestra que la mayor parte del retroceso contra enero del año pasado se explica por la caída de la industria automotriz, cuya utilización de capacidad instalada descendió desde el 34,8% al 24%; es decir que se encuentra en niveles infferiores a un cuarto de su capacidad de producción.
Otras industrias profundamente afectadas por las políticas económicas implementadas por la gestión de Javier Milei fueron la textil (desde el 33,9% al 23,7%) y la metalmecánica, cuya utilización de capacidad instalada descendió desde el 38,1% hasta el 31,4%.
Según el organismo dirigido por Pedro Lines, esta merma sectorial estuvo relacionada "principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico (como heladeras o lavarropas)".
No obstante, vale destacar que esas industrias, así como la automotriz y la textil, se ven seria y directamente afectadas por la apertura indiscriminada de las importaciones en todos o casi todos los sectores, lo que promete agravarse con el correr de los meses.
En cuanto a las industrias manufactureras que recuperaron cierta utilización en su capacidad entre enero 2025 y enero 2026, aparecen productos del tabaco (40,8% a 50,9%), metálicas básicas (59,3% a 67,6% respectivamente), refinación de petróleo (84,6% a 86,8%) y edición e impresión (52,1% a 54,0%).
Si se toma la serie actual del Indec, que comenzó en 2016, el uso de capacidad instalada tocó un mínimo histórico para un enero, y al considerar estadísticas viejas hay que remontarse a enero de 2002 para encontrar una cifra más baja (48,2%).
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