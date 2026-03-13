La industria vive su peor momento desde la crisis de 2002: el marcado descenso de la producción

No obstante, vale destacar que esas industrias, así como la automotriz y la textil, se ven seria y directamente afectadas por la apertura indiscriminada de las importaciones en todos o casi todos los sectores, lo que promete agravarse con el correr de los meses.

chapa industria capacidad instalada indec 2

En cuanto a las industrias manufactureras que recuperaron cierta utilización en su capacidad entre enero 2025 y enero 2026, aparecen productos del tabaco (40,8% a 50,9%), metálicas básicas (59,3% a 67,6% respectivamente), refinación de petróleo (84,6% a 86,8%) y edición e impresión (52,1% a 54,0%).

Si se toma la serie actual del Indec, que comenzó en 2016, el uso de capacidad instalada tocó un mínimo histórico para un enero, y al considerar estadísticas viejas hay que remontarse a enero de 2002 para encontrar una cifra más baja (48,2%).

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