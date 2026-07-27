El turismo al exterior registró una caída récord en junio y quedó debajo de la marca en pandemia

Por la inversa, las salidas al exterior registraron un total de 313,4 miles de turistas residentes, lo que implicó un descenso interanual de 14,6%.

"El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81,5% en las salidas de turistas residentes", informó el INDEC.

Pero aunque el 62,4% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea, el 30,0% eligió la vía terrestre y el 7,5% restante, la vía fluvial o marítima.

El cambio monetario, la falta de estabilidad económica y una marcada crisis en el consumo hicieron estragos en los planes de turismo internacional, pero aún así se registraron los destinos favoritos de los argentinos.

Los destinos más populares en el exterior:

Europa: con 17,4%

Países que integran el bloque "Resto de América":, con 17,0%;

Brasil: con 16,8%

Países de origen de turistas internacionales en Argentina:

Brasil: 30,8% sobre el total

Uruguay, de 14,2%

Chile, de 12,8%

El 56,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina por vía aérea; el 31,8%, por vía terrestre; y el 11,7% restante, por vía fluvial o marítima.