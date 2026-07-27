El turismo al exterior registró una caída récord en junio y quedó debajo de la marca en pandemia
Junio de 2026 terminó con una baja del 22% en el turismo internacional emisivo. El primer trimestre del año estuvo marcado por la entrada de más visitantes.
Marzo de 2020. La aparición de una nueva enfermedad respiratoria hiper contagiosa logró paralizar el turismo internacional para promover el distanciamiento social. Con el correr de los meses se reanudaron vuelos especiales, y lentamente volvieron a abrirse las fronteras para viajar por placer.
Aún así hubo más viajes al exterior por turismo en marzo de 2021 que en junio de 2026, teniendo en cuenta las cifras que publicó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Mientras que los ingresos al país crecieron un 3,3% interanual en junio de 2026, las salidas cayeron un 22%, con un saldo negativo de 172,7 mil turistas de diferencia entre una categoría y otra: entraron 329.200 personas y salieron 501.900.
Teniendo en cuenta sólo los vuelos del turismo internacional, en junio de 2026 se registró un incremento interanual de 13,2% en la cantidad de visitas de turistas no residentes a la Argentina, es decir, que entraron 185.900 personas.
El 88,6% de estas llegadas se concentraron entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.
Por la inversa, las salidas al exterior registraron un total de 313,4 miles de turistas residentes, lo que implicó un descenso interanual de 14,6%.
"El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81,5% en las salidas de turistas residentes", informó el INDEC.
Pero aunque el 62,4% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea, el 30,0% eligió la vía terrestre y el 7,5% restante, la vía fluvial o marítima.
El cambio monetario, la falta de estabilidad económica y una marcada crisis en el consumo hicieron estragos en los planes de turismo internacional, pero aún así se registraron los destinos favoritos de los argentinos.
Los destinos más populares en el exterior:
- Europa: con 17,4%
- Países que integran el bloque "Resto de América":, con 17,0%;
- Brasil: con 16,8%
Países de origen de turistas internacionales en Argentina:
- Brasil: 30,8% sobre el total
- Uruguay, de 14,2%
- Chile, de 12,8%
El 56,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina por vía aérea; el 31,8%, por vía terrestre; y el 11,7% restante, por vía fluvial o marítima.
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