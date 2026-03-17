Georgalos informó que fabrica caramelos en China y suspendió a 80 trabajadores

Mientras la situación en Georgalos es más que delicada, con suspensiones rotativas de los 80 trabajadores de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, en el partido de San Fernando, y con el 55% de su capacidad de producción ociosa, el presidente de la firma, Miguel Zonnaras, reconoció que la empresa trasladó parte de su producción a China desde done luego importa las golosinas.