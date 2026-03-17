Georgalos informó que fabrica caramelos en China y suspendió a 80 trabajadores
El modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo sigue generando nuevos puestos de trabajo... en China. A la avalancha de importaciones ahora se suma el traslado de la producción.
Mientras la situación en Georgalos es más que delicada, con suspensiones rotativas de los 80 trabajadores de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, en el partido de San Fernando, y con el 55% de su capacidad de producción ociosa, el presidente de la firma, Miguel Zonnaras, reconoció que la empresa trasladó parte de su producción a China desde done luego importa las golosinas.
Se trata de los caramelos masticables Flynn Paff. “Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, se justificó el empresario al contar, en diálogo con La Fábrica Podcast, este cambio de estrategia.
Zonnaras explicó que en el sector de la alimentación suele creerse que los países productores de materias primas cuentan con una ventaja competitiva. Sin embargo, explicó, en la práctica esas materias primas ya se “comoditizaron”, es decir, se venden a precios internacionales similares en cualquier mercado.
“¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Al ser una commodity, el precio al que ingresa a una fábrica es prácticamente igual sin importar dónde esté ubicada”, señaló.
Frente a este escenario, los países con una estructura de costos más competitiva que la Argentina ganan terreno y por eso comenzaron a producir en China.
Al mismo tiempo la empresa suspende, cada 15 días, a cada uno de sus 80 trabajadores. Para hacerlo Georgalos justificó su decisión en el derrumbe de las ventas en un escenario de caída de consumo generalizado. De acuerdo con la empresa redujo un 29% su volumen de producción mientras adolece de un 55% de capacidad ociosa en su planta. Ahora se supo que en realidad trasladó su producción a Asia.
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