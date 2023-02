Rodríguez Larreta se diferencia de Milei: qué propone

“La única manera de terminar con el problema de los múltiples dólares es con más dólares, eso se logra exportando y hoy tenemos con qué”, consideró Larreta en una entrevista con LN+.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina, fue contundente: “La dolarización me suena a receta mágica. Pareciera que dolarizás y todo se soluciona”, sostuvo Larreta y manifestó que “no se pueden equiparar monedas cuando existe una inflación del 100%”.

Sobre el futuro de la economía, el jefe de Gobierno de la Ciudad criticó el plan económico actual y consideró que “ya estalló esa bomba, pero el problema es que puede ser peor”.

Para Larreta, el gasto público es el principal causante de la inflación: “Para financiar esto, el Gobierno toma cada vez más deuda en pesos, cada vez tiene que tomar una tasa de interés más alta”, explicó.

Larreta se diferenció así del diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien considera que para dolarizar "no es necesario una mega devaluación como han dicho algunos analistas, ni un plan bonex, ni un corralito".

“Se puede dolarizar. No es necesario una mega devaluación como han dicho algunos analistas, no es necesario un plan bonex, no es necesario un corralito. Lo único que esto requería era usar el cerebro, tener conocimientos de teoría monetaria y de equilibrio general de stock, que la mayoría de los economistas parecen desconocer”, había considerado Milei en julio pasado al explicar su plan para dolarizar la economía.

En ese entonces, el economista había explicado su fórmula de dolarización con ejemplos puntuales en cuanto a cifras, deudas y pasivos que tiene Argentina.

"El Banco Central tiene una base monetaria equivalente a 13 mil millones de dólares y la deuda en Leliqs asciende a 22 mil millones. Esto quiere decir que Argentina tiene pasivos monetarios netos por rescatar por el equivalente de 35 mil millones de dólares”, había detallado Milei.

Por el contrario, “los activos netos se componen de 72 mil millones de dólares de títulos públicos netos más 3 mil millones de reservas internacionales netas”.

Tras los números, Milei explicó cuál es su plan para dolarizar la economía argentina: “Se haría un swap de los títulos públicos con las Leliqs y eso haría que el monto remanente de títulos públicos sería de 50 mil millones de dólares. A su vez, las reservas internacionales netas se utilizarían para rescatar la base monetaria".

"Entonces, quedarían pendientes 10 mil millones de dólares de base monetaria la cual debería ser rescatada con 50 mil millones de dólares en bonos. Dado que los bonos hoy cotizan al 20%, eso permitiría que con esos 50 mil millones de dólares poder conseguir los 10 mil millones de dólares necesarios para rescatar la base monetaria”, explicó Javier Milei.

Al momento de platear su plan en julio 2022, el dólar blue estaba a $320, cifra que hoy asciende a $373. Teniendo en cuenta el precio anterior, había mencionado: “A un tipo de cambio de $320 y con los bonos en una paridad del 20% es absolutamente factible dolarizar”.