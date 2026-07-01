Impuestos a los combustibles: vuelven a postergar la suba de este mes para que no impacte en la inflación

Como consecuencia de esas sucesivas postergaciones, se acumuló un importante atraso en los valores de referencia de los tributos. Durante los últimos meses, se aplicaron parte de esas actualizaciones de manera gradual, aunque manteniendo diferimientos sobre una porción de los incrementos pendientes.

La nueva norma establece que durante julio de 2026 sólo se trasladará una parte de las actualizaciones acumuladas correspondientes al año calendario 2024 y a los primeros trimestres de 2025.

Decreto 562/2026: