Impuestos a los combustibles: vuelven a postergar la suba de este mes para que no impacte en la inflación
A contramano de su relato Milei apela al manual kirchnerista y posterga, una y otra vez, las subas en los impuestos a los combustibles dispuestas por ley.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen buscando por todos los medios mecanismos que le permitan mantener la inflación a raya y para ello no dudan en abandonar el mantra libertario de no intervenir en las reglas de juego. Una vez más resolvieron apelar al viejo manual del kirchnerismo y postergaron parcialmente la suba de los impuestos a los combustibles que tenía que aplicarse a partir de este miércoles.
Así quedó plasmado en el Decreto 562/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Caputo y el flamante Jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida evita que se traslade de golpe todo el atraso acumulado y limita el impacto que tendría sobre los valores de las naftas y el gasoil durante julio.
La decisión modifica el esquema establecido por el Decreto 617/2025 y sus sucesivas prórrogas, que desde hace más de un año vienen escalonando la aplicación de las actualizaciones correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.
Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario aseguró que la medida busca sostener un sendero fiscal compatible con el crecimiento económico y evitar que una actualización completa de los tributos genere un impacto significativo sobre los precios de los combustibles y, por efecto cascada, sobre el resto de la economía.
Por ley, estos impuestos deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (inflación) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, desde hace varios años los distintos gobiernos fueron postergando la aplicación plena de esos ajustes para moderar su efecto sobre la inflación.
Como consecuencia de esas sucesivas postergaciones, se acumuló un importante atraso en los valores de referencia de los tributos. Durante los últimos meses, se aplicaron parte de esas actualizaciones de manera gradual, aunque manteniendo diferimientos sobre una porción de los incrementos pendientes.
La nueva norma establece que durante julio de 2026 sólo se trasladará una parte de las actualizaciones acumuladas correspondientes al año calendario 2024 y a los primeros trimestres de 2025.
Decreto 562/2026:
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