El Gobierno homologó la Ley 27.073 y determinó hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

Si una vez cumplido el período de gracia del lunes 6 de julio el empleador no ha efectuado el pago, este queda en mora automática desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de que exista una intimación previa por parte del empleado. Esto genera la obligación legal de abonar los intereses correspondientes por el atraso. Ante esta situación de irregularidad, el afectado se encuentra facultado para intimar formalmente el cobro mediante el envío de un telegrama laboral gratuito a través del Correo Argentino.