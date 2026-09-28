Tensión interna y agenda caliente: la Mesa Política del Gobierno se reúne para ordenar el frente parlamentario
En medio de un marcado momento de tensión interna, las principales figuras de Javier Milei vuelven a encontrarse este martes.
Como sucede cada martes, la Mesa Política del Gobierno de Javier Milei mantendrá su habitual encuentro en la Casa Rosada con un doble objetivo: limar asperezas tras los recientes roces internos y lograr ordenar la densa agenda parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA).
La reunión se da en un clima de marcada efervescencia política, luego de que una de las principales integrantes del espacio, la senadora nacional Patricia Bullrich, marcara públicas distancias con decisiones clave del oficialismo.
La legisladora cuestionó la decisión de avanzar con juicios políticos a juezas por fallos polémicos o contrarios a iniciativas libertarias —como el régimen penal juvenil— y cruzó al propio oficialismo en redes sociales al rechazar un fallo judicial contra periodistas en Formosa que el presidente Javier Milei había celebrado públicamente.
Estos gestos sumaron tensión a un espacio donde, en el último cónclave, se había acordado debatir las divergencias "puertas adentro".
Para descomprimir la situación, el propio Milei aseguró que su vínculo con la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta es "excelente" a pesar de admitir "distintas miradas", y lanzó una particular definición: "Juega a la mancha con los aviones, no hay que subestimarla".
En declaraciones televisivas, el mandatario destacó que Bullrich trabaja codo a codo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.
Al ser consultado sobre una eventual fórmula presidencial compartida, esquivó definiciones y señaló que se necesita tiempo, enmarcándolo dentro de las negociaciones que conduce junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de Diputados, Martín Menem.
La agenda parlamentaria en debate
Más allá de los cruces políticos, la mesa de trabajo buscará destrabar los proyectos prioritarios que dominan el tramo final del año legislativo:
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Presupuesto 2027: Asoma como el eje central, con un grado de consenso inicial por parte de los gobernadores dialoguistas.
Banco Central: Resta definir el debate en la Cámara de Diputados sobre las modificaciones a su Carta Orgánica tras su paso por el Senado.
Ley de Inocencia Fiscal II: Otro de los puntos que figura en carpeta para su discusión.
Reforma electoral: Continúa siendo el tema más complejo. Requiere de negociaciones intensas entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios provinciales, especialmente ante la resistencia de varios dirigentes territoriales —como en Tucumán— que reclaman la vigencia de las primarias para dirimir disputas locales.
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