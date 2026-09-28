Tensión interna y agenda caliente: la Mesa Política del Gobierno se reúne para ordenar el frente parlamentario

En declaraciones televisivas, el mandatario destacó que Bullrich trabaja codo a codo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Al ser consultado sobre una eventual fórmula presidencial compartida, esquivó definiciones y señaló que se necesita tiempo, enmarcándolo dentro de las negociaciones que conduce junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de Diputados, Martín Menem.

La agenda parlamentaria en debate

Más allá de los cruces políticos, la mesa de trabajo buscará destrabar los proyectos prioritarios que dominan el tramo final del año legislativo: