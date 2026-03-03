Los préstamos de billeteras virtuales podrán debitarse automáticamente desde tu cuenta bancaria

Según los datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas llegó a un alarmante 25%. Esto significa que más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010).

La situación de asfixia económica es aún más grave en los sectores vulnerables: casi el 25% de los préstamos de hasta 1 millón de pesos se encuentran con atrasos en los pagos. Gran parte de este desfasaje para las plataformas se explica porque, hasta ahora, el pago de la cuota en las billeteras virtuales era voluntario.

Sin embargo, detrás de esta habilitación técnica también hay una fuerte puja de intereses. Según confiaron a este medio fuentes al tanto de la negociación, esta medida fue la prenda de cambio que acordaron los bancos y las Fintech para sacar de la reforma laboral el artículo que permitía depositar los sueldos directamente en billeteras no bancarias. Ante la imposibilidad de captar directamente las cuentas sueldo por un tema de liquidez, las aplicaciones lograron al menos asegurarse el cobro compulsivo de las cuotas desde las cajas de ahorro de las entidades tradicionales.