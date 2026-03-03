Qué prevén consultoras privadas sobre la inflación de febrero 2026

A esa cifra se le tiene que sumar el aumento de casi un 5% en el rubro Vivienda, impulsado por el 1,8% de incremento en los salarios de los encargados de edificios, una realidad en muchas viviendas del Gran Buenos Aires.

Pero además, el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un aumento similar al de Vivienda, un poco por el incremento del 1,5% en los salarios del personal doméstico y otro poco, por la suba de precios de los insumos de limpieza.

Una vez más el rubro que más subió en febrero fue el de Alimentos y bebidas, que se encareció un 4,1%, lo que luego impacó en la cifra nucleo de inflación para el mes de febrero.

Los precios del transporte también impulsaron el número final pero desde C&T señalaron que "la nota distintiva, como en enero, la volvieron a dar la carne y las verduras: la carne subió casi 8%, el doble que el promedio, mientras que las verduras esta vez bajaron casi 10%".

Analistas de la Fundación Libertad y Progreso estimaron una inflación del 2,8% mensual al 28 de febrero de 2026, en sintonía con las mediciones que espera el Gobierno de Javier Milei.

"El mes mostró comportamientos dispares. La primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4% semanal. La segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso dio algo de deflación", señalaron desde la consultora citada por Infobae.

"Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables", agregaron.

Analytica, en cambio, proyectó una inflación del 2,8% para febrero, por debajo del 2,9% que el INDEC informó para enero de 2026, y otra consultora con mirada "optimista" fue Econviews, que vaticinó un 2,4%.