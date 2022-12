Inflación de trabajadores se desaceleró al 5,8% en noviembre

Para el director general del CCD y ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, “la desaceleración es una abuena noticia dentro de un marco de situación en el que los trabajadores y trabjadoras registrados y no registrados vienen perdiendo capacidad de compra y los no registrados, con los segundos en un estado mucho más vulnerable. Se empieza a notar que existe una mejor coordinación para las decisiones de política económica, lo que no venía ocurriendo. Ahora el desafío es que se consolide un proceso de desaceleración inflacionaria, en el que la variable de ajuste no puede seguir siendo el sueldo de las trabjadoras y los trabajadores. Ahora se abre una expectativa sobre si habrá capacidad para convertir esta desaceleración de precios en una constante”.

El documento advierte que “en los primeros once meses del año la inflación acumuló un 87,4%. En los últimos doce meses, la suba interanual alcanza el 94%. En ambos casos se trata de los registros más elevados desde 1991. Para que la inflación de 2022 no supere el 100%, en diciembre la inflación mensual debería no superar el 6,7%”.

Qué rubro aumentó más para los trabajadores

De acuerdo con la medición del IET “la inflación de noviembre estuvo motorizada por:

Comunicaciones (+9,5%)

Vivienda (+8,4%, en un mes en donde impactaron las subas de tarifas en el marco de la segmentación en curso)

Alimentos y bebidas (+6,2%)

Salvo Indumentaria y Calzado, todas las divisiones se elevaron por encima del 4% mensual”.

Dentro de Alimentos y bebidas, las mayores alzas se dieron en:

Frutas (+11,5%) Banana (+20,4%) Kiwi (+45,6%) Melón (+30%) Pera (+17,3%) Sandía (+33,8%)

Pan y cereales (+10,5%)

Pescado (+9,9%)

En tanto, las carnes continúan con subas más moderadas que la media de los alimentos (+3,0% mensual).

Empleo formal en alza

En septiembre, el empleo asalariado formal en las empresas privadas creció 0,4% y anotó la vigésima primera (21) suba consecutiva. De este modo, ya hay 230 mil empleos asalariados formales privados más que a fines de 2019. La recuperación ha sido generalizada, con 23 de 24 jurisdicciones con más empleo que a fines de 2019, y 10 de 14 sectores por encima de dicho año. Se destaca particularmente la industria manufacturera, que había sido el sector de peor desempeño entre 2015 y 2019 y desde entonces anotó un alza de 79 mil puestos, con una performance especialmente destacada en el complejo metalmecánico-automotriz.

No obstante, advierte el documento, “esta mejora sostenida del empleo contrasta con lo que ocurre con el salario real privado registrado, que se encuentra apenas 1% por encima de fines de 2019, y 2,8% por debajo de abril de este año y 15,7% por debajo de mediados de 2015. Sin embargo, en septiembre, se cortó la tendencia bajista de período abril-agosto, y el salario real anotó una suba de 0,6%”.

Para finalizar, el coordinador del IET, Fabián Amico, explicó que “si se considera el resultado del relevamiento del IET por cada división y se pondera su importancia en la contribución a la inflación mensual mediante, por ejemplo, la incidencia que tiene cada rubro en la canasta del Gran Buenos Aires, surge que todas las divisiones tuvieron en noviembre una contribución menor que en octubre, es decir contribuyeron a la desaceleración. Excepto dos: Vivienda (agua, electricidad, gas y combustibles) y Comunicaciones. Entre lo que más contribuyeron a la desaceleración, cuando se observan las ponderaciones, se encuentran Prendas de vestir, Salud y Otros, Educación y recién en quinto lugar vino alimentos y bebidas”.

“La división Alimentos y bebidas guarda relación estrecha con dos factores; los precios internacionales de los alimentos que exporta el país y el tipo de cambio. Los precios internacionales disminuyeron en los últimos meses, pero su impacto a la baja en los precios internos fue atenuado por un mayor ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial”, detalló Amico.

