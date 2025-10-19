Javier Milei anticipa "operaciones para generar pánico" con el dólar antes de las elecciones

En defensa de la gestión libertaria, el economista concluyó que "lo central en esta elección son las ideas de fondo sobre el país que queremos" y que, considerando las condiciones en que asumió Milei, "es la mejor gestión económica de la que tengamos memoria".

Fenómeno barrial: en Saturday Night Live ridiculizaron a Javier Milei y lo compararon con Austin Powers

En la última emisión del reconocido programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) ironizó sobre la "ayuda económica" de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, al que compararon con Austin Power.

El conductor Colin Jost presentó la noticia con una foto del mandatario argentino y de Austin Powers, el bizarro personaje británico de las comedias de Mike Myers: “El presidente argentino, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: 'If you make me horny, baby' ('Si me enloquecés, nena')”, manifestó entre risas generalizadas del público presente.

En ese contexto, también se burló del salvataje financiero anunciado por Donald Trump: "El presidente dijo que enviará 40.000 millones de dólares a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump podrían terminar huyendo hacia allá", bromeó, en referencia al refugio que encontraron jerarcas nazis en el país tras la Segunda Guerra Mundial.