Javier Milei se despegó del escándalo cripto: "No tengo vinculación alguna"

Rápidamente, la criptomoneda experimentó un salto en su cotización hasta los U$S 4,978 dólares, pero en pocas horas se desplomó a menos de un dólar, desatando una ola de críticas y acusaciones de posible fraude.

image.png

En medio de la creciente polémica y ante las exigencias de explicaciones por parte de la oposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) volvió a sus redes para despegarse del proyecto.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", agregó.

image.png

Sin embargo, el mandatario también aprovechó para responder con dureza a quienes lo criticaron por la promoción del token. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", lanzó.

El mensaje fue respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo reposteó en su cuenta de X. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y ya se anticipan posibles denuncias judiciales por parte de la oposición, que busca esclarecer el rol del Presidente en la difusión de un activo digital cuya legitimidad sigue siendo cuestionada.