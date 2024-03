Javier Milei: "Si me ponen U$S 15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega"

No descartó además en que sea el propio organismo una "alternativa" para conseguir los 15.000 millones de dólares que estima se necesitan. Aunque destacó que por ahora seguirá “con este mecanismo del saneamiento del Banco Central”. “Tarda un poco más en salir la economía, pero pisamos sobre seguro. Cuando se abre el cepo te rebota la actividad económica. Abrir hoy es riesgoso”, advirtió. Y agregó: “Si domamos la inflación y abrimos el cepo, la actividad económica rebota”.

dolar blue

“Quiero estar en el máximo lugar de libertad económica en el mundo; ese es el legado que quiero dejar a los argentinos”, sidijo el Presidente.

Milei analizó este lunes cuándo podría darse la liberación del cepo cambiario. “Si miro la base monetaria a lo largo del siglo XXI, en promedio da cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI ); hoy, ese número es el 2,6%, es decir, estoy desmonetizado”, comenzó.

milei

Y sumó: “Además, si miro el crédito al sector privado no financiero en cualquier país de la región está por encima del 70%; nosotros tenemos 4%, un desastre; y tenemos depósitos en 12 o 14% del PBI”.

“Como estoy muy desmonetizado, hay economistas que consideran que yo hoy puedo abrir el cepo y es cierto, pero ojo: abrir implica que tengo que dejar de emitir pesos, y si dejo de emitir tengo que hacer la tasa de los pases 0; ese switch de portafolio me puede generar una corrida”, siguió el mandatario.

“Es cierto que si lo mirás frío podríamos abrir, pero la base monetaria amplia son 12 puntos del PBI, entonces no sobra mucho, ¿quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo?”, reforzó.

Milei insistió entonces que prefiere ir “sobre seguro, como dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), y apuntarle a mitad de año” a levantar el cepo.