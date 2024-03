Javier Milei volvió a hablar sobre la posibilidad de abrir el cepo

milei

"Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. No lo voy a abrir hasta que no tenga seguridad de que no me coma un descalabro monetario", sostuvo Milei y aseguró que prefiere "esperar un poquito más".

"Hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. No me queda claro que si abro el cepo no tenga una corrida. Entonces está claro que si lo hacía al inicio del Gobierno, iba a haber una corrida y la hiperinflación tenía lugar", sentenció.

"Con las condiciones monetarias de hoy, (la posibilidad de una corrida) es 50 y 50. Prefiero esperar un poquito más", enfatizó.

Al ser consultado sobre la dolarización, dijo: "siempre fue competencia de monedas y que los argentinos elijan la moneda que quieran".