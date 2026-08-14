Quedaron oficializados los créditos bancarios en dólares para el sector no exportador

Según declaraciones del ministro Luis Caputo, con el nuevo esquema se busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento privado. "Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Desde el Ministerio de Economía proyectan que con esta disposición se va a movilizar un volumen crediticio adicional de entre US$6.000 y US$10.000 millones para atender una potencial demanda de sectores industriales y comerciales.