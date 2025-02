Jubilaciones ANSES: los detalles del Retiro Proporcional para quienes no tengan los aportes suficientes

La Prestación de Retiro Proporcional, la propuesta del gobierno

El 23 de marzo vence la moratoria previsional, y el ANSES, cuestionó que quienes no alcanzan los 30 años de aportes no puedan jubilarse, especialmente debido al alto porcentaje de empleo en negro, que llega al 30%. Más del 85% de los trabajadores no cumplen con los 30 años de aportes, ya que muchos empleadores no contribuyen.

Las moratorias han sido una opción para regularizar estos aportes, permitiendo que la ANSES descuente la deuda del monto final de la jubilación.

También subrayó la necesidad de discutir una reforma previsional, ya que el sistema está en crisis. El Gobierno evalúa eliminar o modificar algunos regímenes jubilatorios especiales, como los de docentes y personal del servicio exterior, y alinear las jubilaciones a un cálculo del 60-65% del salario de los últimos 10 años, lo que significaría una reducción importante de los haberes.

Además, se plantean cambios en las pensiones, especialmente las por discapacidad y las de viudez, limitando su vigencia a los años de matrimonio o convivencia. También se considera introducir una opción de jubilación privada con aportes voluntarios, incentivada por deducciones impositivas.

Del total de beneficiarios del sistema previsional, más de 5.6 millones son jubilados y 1.7 millones, pensionados. De esos, 4 millones acceden a beneficios por moratoria y 3.3 millones reciben jubilaciones contributivas puras. Más de la mitad cobra la jubilación mínima. Además, más de 1.8 millones reciben beneficios no contributivos.

A pesar de los 13 millones de aportantes registrados, más de 7 millones trabajan en la informalidad.