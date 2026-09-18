Si primero están los datos, los números negativos del Indec sacuden la economía de Javier Milei

El consumo privado experimentó una brutal caída trimestral del 2,4%, un síntoma inequívoco del ajuste que asfixia a las clases medias y bajas. A la par, el consumo público retrocedió un 2,3% y las importaciones un 3,5%.

Sin embargo, el dato que hace tambalear la principal promesa libertaria es el colapso de la inversión. La formación bruta de capital fijo mostró una nueva contracción trimestral del 0,8%, acumulando una estruendosa caída del 11,1% interanual. Si la anunciada "lluvia de inversiones" era el pilar del progreso, los números demuestran que las maquinarias nacionales y las obras se encuentran completamente paralizadas (con bajas en torno al 15% y más del 20% en equipos de transporte).

Frente a la industria manufacturera y el comercio que continúan en terreno negativo, los sistemáticos ataques y descalificaciones hacia el periodismo crítico ya no logran tapar el bosque. Hoy, en la Argentina real donde el desempleo lastima, la consigna oficialista se transformó en su mayor condena: las palabras sobran cuando primero están los datos.