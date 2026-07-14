Jubilados de ANSES: quiénes se quedan afuera del cobro del bono extraordinario en julio

Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario

El principal motivo por el que algunos beneficiarios de la ANSES no cobrarán el bono de $70.000 está relacionado con el nivel de ingresos que perciben. De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados y pensionados con un haber superior a $411.989,33 no accederán al refuerzo completo. A su vez, quienes cobren más de $481.989,33 quedarán directamente excluidos del pago adicional durante julio.

También perderán el derecho a cobrar el bono quienes perciban más de una prestación previsional. Este es el caso de los titulares que reciben una jubilación junto con una pensión por viudez.

Como la ANSES considera el ingreso total de ambas prestaciones, el monto suele superar el límite fijado por el Gobierno, lo que impide acceder al refuerzo extraordinario.

Por otra parte, el bono tampoco alcanza a quienes cobran asignaciones familiares que no integran el régimen de jubilaciones y pensiones. Entre ellos se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que durante julio reciben el aumento correspondiente por la movilidad previsional, con un monto de $148.045,38 por hijo, pero que no incluye este pago extraordinario debido a que se financia a través de un esquema presupuestario diferente.

Montos vigentes y el impacto del ajuste por movilidad

Los beneficiarios que continúan cumpliendo con los requisitos establecidos por la ANSES podrán cobrar el bono de manera total o proporcional. Tras el aumento del 2,15% aplicado por la fórmula de movilidad, la jubilación mínima pasó a $411.989,33 brutos. Con la incorporación del refuerzo de $70.000, el ingreso total asciende a $481.989,33, que se acreditará según el calendario oficial de pagos.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber mensual quedó fijado en $288.392,52. Al sumar el bono, quienes accedan al beneficio percibirán un total de $358.392,52.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizó a $329.591,46. Para los titulares que reúnan las condiciones exigidas por la ANSES y continúen dentro de los criterios de vulnerabilidad establecidos, el monto final con el bono alcanzará los $399.591,46.