La confianza en minutouno.com se consolida según el Reuters Institute
Un informe del MESO y el Digital News Report 2026 del Reuters Institute y la Universidad de Oxford demuestra la credibilidad y el alcance de minutouno.com.
El último informe sobre el consumo de medios en Argentina revela una profunda etapa de transición en el sistema comunicacional del país, marcada por una fuerte polarización y una caída en los soportes tradicionales. En este complejo escenario, minutouno.com logra consolidarse firmemente gracias a sus estables niveles de credibilidad y a un sostenido alcance digital semanal.
IMPORTANTE: minutouno.com está nominado al Martín Fierro
¿Cuáles son los niveles de credibilidad de minutouno.com?
A pesar de que la confianza en las noticias en general dentro de la Argentina ha sufrido un fuerte retroceso en el último año, determinados medios logran sostener de manera sólida su reputación de cara a la sociedad. El relevamiento estadístico demuestra el muy buen posicionamiento del diario digital frente a las opiniones del público:
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Sólido nivel de credibilidad: El portal minutouno.com registra un destacado 40% de confianza directa por parte de los encuestados, equiparándose con importantes señales televisivas nacionales.
Bajo índice de desconfianza: Tan solo un escaso 23% de los usuarios manifestó no confiar en la marca informativa, ubicándose entre las plataformas con menor rechazo explícito dentro del mercado de medios locales.
Margen de neutralidad: Un 37% de los consultados adoptó una postura intermedia, respondiendo "ni uno ni lo otro" ante la consulta sobre la fiabilidad de los contenidos..
¿Qué lugar ocupa el portal en el alcance semanal online según Oxford y Reuters?
El informe confeccionado por los especialistas Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski demuestra que casi ocho de cada diez argentinos eligen informarse recurriendo a diversas fuentes en el entorno de internet. En este competitivo universo digital, el portal respaldado por los datos publicados junto al Reuters Institute de la University of Oxford se posiciona sólidamente dentro del pelotón de vanguardia de los diarios nativos y sitios web preferidos por los lectores locales.
De acuerdo con las métricas presentadas en el documento, minutouno.com alcanza un 11% de penetración semanal online, superando a reconocidos e históricos periódicos de alcance nacional y portales de noticias independientes. Esta notable performance ratifica la vigencia de su propuesta informativa multiplataforma en un contexto donde el interés de las audiencias jóvenes se desplaza progresivamente hacia dinámicos formatos multimedia.
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