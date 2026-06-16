La confianza en minutouno.com se consolida según el Reuters Institute

¿Qué lugar ocupa el portal en el alcance semanal online según Oxford y Reuters?

El informe confeccionado por los especialistas Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski demuestra que casi ocho de cada diez argentinos eligen informarse recurriendo a diversas fuentes en el entorno de internet. En este competitivo universo digital, el portal respaldado por los datos publicados junto al Reuters Institute de la University of Oxford se posiciona sólidamente dentro del pelotón de vanguardia de los diarios nativos y sitios web preferidos por los lectores locales.

De acuerdo con las métricas presentadas en el documento, minutouno.com alcanza un 11% de penetración semanal online, superando a reconocidos e históricos periódicos de alcance nacional y portales de noticias independientes. Esta notable performance ratifica la vigencia de su propuesta informativa multiplataforma en un contexto donde el interés de las audiencias jóvenes se desplaza progresivamente hacia dinámicos formatos multimedia.