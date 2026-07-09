La faraónica obra pública de 600.000 metros cuadrados que puede cambiar Buenos Aires y al Gobierno nacional
El Gobierno analiza la mega obra para relocalizar dependencias del Estado Nacional. Conocé los detalles del proyecto y el inminente cambio de su ubicación.
El ambicioso proyecto de infraestructura y obra pública busca centralizar las oficinas de la Administración Pública Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la magnitud estructural planificada es de 60.000 metros cuadrados, el estado actual de la iniciativa del Estado se encuentra oficialmente suspendido.
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El inminente cambio de ubicación para la mega obra
Originalmente, el alcance de esta contratación bajo el formato de Participación Público Privada (PPP) comprendía el diseño, la construcción y la posterior operación integral del inmueble por un período de 10 años. Se proyectaba edificar el imponente complejo en el predio ubicado en la Avenida Amancio Alcorta 2602, en el barrio de Parque Patricios.
Sin embargo, un detalle crucial obliga a replantear toda la logística territorial. En ese mismo predio de Amancio Alcorta al 2600 no se puede construir el complejo estatal porque el Club Atlético Huracán está edificando allí el predio César Luis Menotti. Por lo tanto, el desarrollo de las oficinas deberá reubicarse necesariamente en otro lugar.
Los objetivos y beneficios del proyecto
El principal objetivo de interés público del Proyecto PPP consiste en promover la ejecución de una política tendiente al mejoramiento de los actuales espacios de trabajo. El plazo estimado de construcción es de 4 años. A través de esta iniciativa, se busca dotar a la administración de espacios óptimos, garantizando la puesta en valor de los inmuebles.
Entre los principales beneficios que fundamentan la necesidad del desarrollo se destacan:
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Reducción del gasto público: a través de un fuerte decremento de los inmuebles alquilados actualmente por la administración.
Ahorro energético: mediante la implementación de nuevas tecnologías e instalaciones que cuidan el medio ambiente.
Eficiencia en procesos internos: gracias a la centralización operativa que acorta los tiempos en la toma de decisiones y mejora el impacto en la ciudadanía.
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