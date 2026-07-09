La faraónica obra pública de 600.000 metros cuadrados que puede cambiar Buenos Aires y al Gobierno nacional

Los objetivos y beneficios del proyecto

El principal objetivo de interés público del Proyecto PPP consiste en promover la ejecución de una política tendiente al mejoramiento de los actuales espacios de trabajo. El plazo estimado de construcción es de 4 años. A través de esta iniciativa, se busca dotar a la administración de espacios óptimos, garantizando la puesta en valor de los inmuebles.