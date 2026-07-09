El Gobierno puede activar el Tren Norpatagónico que unirá Buenos Aires con Vaca Muerta

El detalle de las obras del Tren Norpatagónico

El Tren Norpatagónico puede ser una solución para el traslado desde Vaca Muerta a Buenos Aires

Si bien el estado de situación oficial del plan figura actualmente como "suspendido", el Gobierno evalúa los beneficios de activarlo. El objetivo principal de la iniciativa es incrementar sustancialmente la confiabilidad y la capacidad de transporte de la línea troncal mediante la intervención sobre los trazados existentes y la creación de nuevos tramos estratégicos para la industria petrolera.