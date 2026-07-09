El FMI respaldó la reforma del Banco Central y destacó el plan financiero del Gobierno

"Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria", sostuvo.

Y agregó que la iniciativa ayudará a reducir la denominada "dominancia fiscal", es decir, la utilización del Banco Central para financiar al Estado, y consideró que esas modificaciones son fundamentales para consolidar la desaceleración de la inflación.

Las declaraciones del FMI se conocieron un día después de que Javier Milei reuniera a su Gabinete en la Casa Rosada para presentar los principales lineamientos del anteproyecto de reforma del BCRA, una de las iniciativas económicas que el Ejecutivo busca enviar al Congreso.

El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina

Durante la conferencia, la vocera recordó que el FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía argentina en la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO).

El organismo proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, al tiempo que prevé que la inflación continúe desacelerándose de forma gradual.

Kristalina Georgieva visitará la Argentina

La portavoz también confirmó que la directora gerente del FMI viajará a la Argentina los próximos 28 y 29 de julio, donde mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, integrantes del equipo económico y otros referentes del ámbito político y económico.

"La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país", afirmó.

El viaje había sido anticipado el miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien reveló que Georgieva aceptó una invitación del presidente Milei para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno argentino y el organismo internacional.

La visita se producirá en un contexto marcado por la baja del riesgo país, la desaceleración de la inflación y la presentación del nuevo programa financiero del Tesoro, indicadores que el Ejecutivo considera centrales para consolidar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso al crédito internacional.