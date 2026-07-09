El FMI respaldó la reforma del Banco Central y destacó el plan financiero del Gobierno
El Fondo Monetario Internacional elogió la estrategia para la deuda del Tesoro, apoyó los cambios para el BCRA y confirmó la visita de Kristalina Georgieva.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a expresar su respaldo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA)."Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado", afirmó la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo durante una conferencia de prensa en Washington.
Además, señaló que la reducción del riesgo país tras el anuncio refleja la buena recepción de la medida y consideró que el plan contribuirá a que la Argentina recupere de manera sostenida el acceso al financiamiento internacional.
"Esta estrategia de financiamiento también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados", indicó la funcionaria, que remarcó que mantener flexibilidad respecto del momento y las condiciones del regreso a los mercados fortalecerá la credibilidad del país.
Respaldo a la reforma del Banco Central
Kozack también se refirió al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa el Gobierno y manifestó el apoyo del organismo a la iniciativa.
Según explicó, los cambios permitirán fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.
"Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria", sostuvo.
Y agregó que la iniciativa ayudará a reducir la denominada "dominancia fiscal", es decir, la utilización del Banco Central para financiar al Estado, y consideró que esas modificaciones son fundamentales para consolidar la desaceleración de la inflación.
Las declaraciones del FMI se conocieron un día después de que Javier Milei reuniera a su Gabinete en la Casa Rosada para presentar los principales lineamientos del anteproyecto de reforma del BCRA, una de las iniciativas económicas que el Ejecutivo busca enviar al Congreso.
El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina
Durante la conferencia, la vocera recordó que el FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía argentina en la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO).
El organismo proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, al tiempo que prevé que la inflación continúe desacelerándose de forma gradual.
Kristalina Georgieva visitará la Argentina
La portavoz también confirmó que la directora gerente del FMI viajará a la Argentina los próximos 28 y 29 de julio, donde mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, integrantes del equipo económico y otros referentes del ámbito político y económico.
"La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país", afirmó.
El viaje había sido anticipado el miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien reveló que Georgieva aceptó una invitación del presidente Milei para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno argentino y el organismo internacional.
La visita se producirá en un contexto marcado por la baja del riesgo país, la desaceleración de la inflación y la presentación del nuevo programa financiero del Tesoro, indicadores que el Ejecutivo considera centrales para consolidar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso al crédito internacional.
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