Paritarias homologadas: quiénes tendrán aumento de sueldo y bonos de $160.000 hasta marzo

La Secretaría de Trabajo oficializó la homologación del acuerdo en paritarias de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida valida los aumentos del 8,4% y las sumas no remunerativas por un total de $160.000 pactadas con las cámaras empresarias. Los nuevos montos y los bonos ya están vigentes y rigen hasta el 31 de marzo de 2026.