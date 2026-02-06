Paritarias homologadas: quiénes tendrán aumento de sueldo y bonos de $160.000 hasta marzo
El Gobierno validó las paritarias de los metalúrgicos. Incluye una suba del 8,4% y bonos no remunerativas que se pagarán hasta el mes que viene.
La Secretaría de Trabajo oficializó la homologación del acuerdo en paritarias de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida valida los aumentos del 8,4% y las sumas no remunerativas por un total de $160.000 pactadas con las cámaras empresarias. Los nuevos montos y los bonos ya están vigentes y rigen hasta el 31 de marzo de 2026.
El entendimiento, firmado por el gremio que conduce Abel Furlán y las cámaras del sector (ADIMRA, AFARTE, entre otras), abarca a la Rama 17 y al resto de la actividad metalmecánica. Con la firma oficial, se activan los pagos retroactivos y las nuevas escalas.
Cronograma de aumentos y "bonos"
El acuerdo combina un incremento remunerativo del 8,4% (dividido en dos tramos de 4,2%) con sumas fijas no remunerativas que funcionan como un refuerzo mensual.
El esquema de pagos quedó conformado de la siguiente manera:
Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.
Noviembre 2025: 4,2% de aumento + $15.000 no remunerativos.
Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.
Enero 2026: 4,2% de aumento + $15.000 no remunerativos.
Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.
Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
Nueva escala salarial
Con estos ajustes, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que marca el piso salarial garantizado, quedó establecido en $1.016.008 para febrero y ascenderá a $1.036.390 en marzo.
Las partes acordaron una cláusula de revisión para volver a reunirse a partir del 15 de marzo de 2026 y definir la pauta para los meses siguientes.
