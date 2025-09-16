La provincia de Buenos Aires cerró todos los juicios con bonistas internacionales

Entre 2016 y 2019, la provincia tomó deuda en los mercados internacionales por más de 5.000 millones de dólares. Eso generó un fuerte aumento en los pagos de capital e intereses, que pasaron de representar el 10 % de los recursos disponibles en 2016 a cerca del 20 % en 2019. Ante esta situación, en 2020 comenzó un proceso de reestructuración que culminó en 2021 con la adhesión del 97,66 % de los bonistas.

Los acreedores que estaban en juicio recibirán la misma cantidad de bonos en dólares con vencimiento en 2037 que les hubiera correspondido si hubieran aceptado el canje de 2021. Además, se les pagará un monto en efectivo equivalente a los intereses acumulados desde entonces.

“Este nuevo acuerdo se produce como resultado de un proceso de mediación donde se trabajó de buena fe a fin de instrumentar una solución mutuamente beneficiosa. El acuerdo involucra condiciones similares a las aceptadas por la gran mayoría de los bonistas durante la reestructuración, estipulando que las contrapartes obtengan la misma cantidad de bonos A en USD con vencimiento 2037 que les hubiera correspondido si ingresaban al canje de 2021 y un monto en efectivo equiparable a los servicios devengados y pagados por los bonos desde 2021 hasta el presente. De esta manera, se completa prácticamente en su totalidad el proceso iniciado en 2020, sin afectar el compromiso del Gobierno provincial con la sostenibilidad de la deuda y el manejo fiscal responsable”, detalló la cartera provincial.

“Es importante señalar que, a pesar de la existencia de un contexto macroeconómico complejo, de los múltiples recortes de transferencias no automáticas pero obligatorias que ha efectuado el Gobierno nacional y de un completo freno de la obra pública ejecutada por Nación en el territorio bonaerense, la provincia de Buenos Aires continúa comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones”, cerró el comunicado del ministerio que encabeza López.