Las 8 habilidades clave para gestionar equipos de trabajo de la Magister Andrea Ávila: "El líder evoluciona"
Conocé cuáles son las nuevas demandas laborales y cómo gestionar equipos de trabajo en las empresas. Las competencias socioemocionales superan a las técnicas.
En un escenario laboral atravesado fuertemente por la aceleración tecnológica y las nuevas dinámicas de trabajo flexible, el liderazgo tradicional se redefine. Hoy en día, gestionar equipos requiere mucho más que conocimientos técnicos; las empresas priorizan cada vez más la empatía, la comunicación y la adaptación.
Las 8 habilidades fundamentales para gestionar equipos exitosos
Según el último informe presentado por los especialistas en empleo de Randstad, estas son las competencias socioemocionales que deben desarrollar quienes busquen potenciar su empleabilidad en roles de mando:
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Empatía: Implica comprender las emociones y necesidades de los colaboradores para generar sólidos vínculos de confianza y detectar situaciones de sobrecarga.
Visión estratégica: Capacidad para anticiparse, identificar tendencias y orientar al grupo con un rumbo claro hacia los objetivos a largo plazo.
Comunicación efectiva: Involucra la escucha activa para reducir fricciones, mejorar el entendimiento y potenciar el trabajo verdaderamente colaborativo.
Toma de decisiones: Es fundamental para actuar con agilidad, gestionar riesgos y asumir responsabilidades en escenarios complejos y de alta incertidumbre.
Flexibilidad: Adaptarse rápidamente a los cambios e integrar distintas perspectivas, generaciones y estilos de trabajo para favorecer la innovación interna.
Gestión constructiva de conflictos: Abordar los desacuerdos mediante el diálogo maduro para construir soluciones conjuntas en lugar de evitarlos.
Feedback y acompañamiento: Brindar devoluciones oportunas y respetuosas, orientando a las personas para potenciar tanto su desempeño como su crecimiento.
Aprendizaje continuo: Actualizar los conocimientos de manera constante para hacerle frente a la rápida evolución de la tecnología y el mercado.
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La mirada de Andrea Ávila sobre el nuevo paradigma laboral
La Magister Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, analizó a fondo esta transformación corporativa: "La figura del líder viene evolucionando hacia un modelo mucho más integral, donde no alcanza con saber gestionar tareas. Hoy las organizaciones necesitan líderes que puedan adaptarse a contextos cambiantes, comunicar con claridad y acompañar a sus equipos en entornos desafiantes".
En este sentido, la ejecutiva destacó que los mandos medios tienen un impacto central en la experiencia de los colaboradores. Al existir una menor presencialidad en las oficinas, recae sobre ellos la inmensa responsabilidad de mantener el buen clima interno, generar confianza y sostener un sentido de comunidad activo entre los trabajadores.
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