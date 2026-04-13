Las 8 habilidades clave para gestionar equipos de trabajo de la Magister Andrea Ávila: "El líder evoluciona"

Empatía: Implica comprender las emociones y necesidades de los colaboradores para generar sólidos vínculos de confianza y detectar situaciones de sobrecarga.

Visión estratégica: Capacidad para anticiparse, identificar tendencias y orientar al grupo con un rumbo claro hacia los objetivos a largo plazo.

Comunicación efectiva: Involucra la escucha activa para reducir fricciones, mejorar el entendimiento y potenciar el trabajo verdaderamente colaborativo.

Toma de decisiones: Es fundamental para actuar con agilidad, gestionar riesgos y asumir responsabilidades en escenarios complejos y de alta incertidumbre.

Flexibilidad: Adaptarse rápidamente a los cambios e integrar distintas perspectivas, generaciones y estilos de trabajo para favorecer la innovación interna.

Gestión constructiva de conflictos: Abordar los desacuerdos mediante el diálogo maduro para construir soluciones conjuntas en lugar de evitarlos.

Feedback y acompañamiento: Brindar devoluciones oportunas y respetuosas, orientando a las personas para potenciar tanto su desempeño como su crecimiento.