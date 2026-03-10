Economía libertaria: las ventas en panaderías cayeron 45% y alertan por récord de cierres de locales

Según explicó, durante los primeros tres meses de 2026 las ventas en las panaderías registran una caída del 45% en comparación con el mismo período de 2025, un indicador que refleja con claridad el retroceso del consumo.

panaderia

El dirigente panadero remarcó además que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos comercios.

“Si seguimos así, lamentablemente en lo que va de este 2026 vamos a tener un récord de cierres de panaderías”, advirtió.

Pinto también planteó que la situación responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de la población y a una economía cada vez más ajustada, lo que impacta directamente en el consumo cotidiano. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos todos los días en las panaderías”, explicó.

Desde el sector insisten en que sin medidas que reactiven el consumo y alivien los costos productivos, la crisis seguirá profundizándose y afectará a más comercios y trabajadores del rubro.

pan panaderia panes

Sin pan

En 2025 la caída del consumo y el aumento de costos derivó en el cierre de unas 2 mil panaderías y la destrucción de 15 puestos de trabajo directos en todo el país. Ahora, y ante la profundización de la recesión en el arranque de este años, en el sector creen que que esa cifra seguirá en alza y hasta podría alcanzar un nuevo récord.

En 2025 los costos de la materia prima utilizada en panaderías registraron un alza del 3 mil por ciento. Dada la caída de las ventas, solo pudieron trasladar a precios un 500%, lo que puso en jaque la subsistencia de miles de locales.

De acuerdo con estadísticas de CIPAN, en los primeros 18 meses de la gestión Milei cerraron 1.700 panaderías en todo el país lo que redundó en la pérdida de 15 mil empleos. “Nos vamos a terminar fundiendo todos, no se está gobernando para las pymes”, aseguró Pinto el año pasado al alertar sobre la situación del sector.