Llega a Argentina Plus Ultra, una nueva aerolínea española

Plus Ultra, que opera desde 2011, ya cuenta con otros destinos a países de la región como Bogotá, Cartagena de Indias, Caracas, Lima y Malabo.

Su arribo a Argentina le permitirá competir con otras líneas europeas que ya operan en el país, como Air Europa, que actualmente cuenta con dos vuelos diarios entre Ezeiza y Madrid, al que le suma la conexión a Córdoba con tres vuelos por semana. Otra aerolínea es Iberia, que tiene tres vuelos diarios, al igual que la nacional Aerolíneas Argentinas, y Level, con seis vuelos por semana entre Buenos Aires y Barcelona.

La llegada de Plus Ultra fue confirmada por fuentes del sector en el marco de ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2024 a Clarín. La cumbre anual más importante de la aviación comercial se llevó a cabo en Bahamas y fue organizada por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) tiene como fin impulsar la industria en la región.

Tras el triunfo de Milei en diciembre, la política aerocomercial que adoptó su gobierno y comanda el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llamó la atención de varias aerolíneas.

En este sentido, ante el cambio de paradigma en el sector, Plus Ultra fue una de las primeras compañías en asegurar su arribo a Argentina, pero no fue la única: hay otras que miran estratégicamente el mercado nacional para ampliar la conectividad del país con el mundo, aunque por el momento no se manifestaron públicamente al respecto.

A su vez, con la modificación del Código Aeronáutico mediante la Ley Bases (DNU70/2023) y los acuerdos de Cielos Abiertos firmados por varios países, se estima también que en los próximos meses arriben aviones con matrícula chilena, algo que no estaba permitido. Como ejemplo está el caso de la low cost Jetsmart, que en agosto anticipó que sumaría dos aviones de matrícula chilena en octubre y noviembre para duplicar así la oferta y sumar tres rutas.