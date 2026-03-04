Locura total por una promoción: cómo comprar zapatillas por $1
Una reconocida casa de deportes lanzó ofertas imperdibles. Conocé el paso a paso de la promoción para comprar online o en sucursales en tres cuotas sin interés.
En tiempos donde el bolsillo aprieta, las verdaderas oportunidades de ahorro se vuelven un furor inmediato. Una reconocida casa de deportes lanzó una "promoción de locos" que permite que la segunda unidad de zapatillas o prendas de ropa cueste de manera literal tan solo $1.
Como beneficio extra para ganarle a la inflación, el comercio confirmó que las compras realizadas bajo esta promoción también se pueden financiar en 3 cuotas sin interés.
Cómo funciona la promoción en la web
Para quienes prefieren la comodidad del hogar, la mecánica de compra digital tiene algunas reglas a tener en cuenta. El usuario debe ingresar a la "colección especial" habilitada en la tienda online y seleccionar los artículos deseados.
El dato clave aparece a la hora de pagar: al agregar una segunda unidad al carrito, el sistema cargará ambos productos a precio lleno, pero aplicará automáticamente un descuento que hará que el artículo de menor valor pase a costar $1.
En el caso de que el cliente decida llevar solo un producto, simplemente lo abonará con el descuento individual que ya figura publicado en la página web.
Las sucursales adheridas para las ofertas
Para los que deseen probarse el calzado o ver la indumentaria en persona, la oferta también rige de manera física en distintos puntos de venta del Gran Buenos Aires. Las direcciones habilitadas para aprovechar el descuento son:
-
Casanova: Av. Cristianía al 1600.
Ramos Mejía: Av. Rivadavia 14222.
Libertad: Av. Eva Perón 1395.
Berazategui: Av. 14 N° 4560.
Quilmes: Av. Rivadavia 25.
