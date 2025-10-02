Los más castigados: la canasta de jubilados en octubre supera los $1.500.000

Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad, calificó la situación como “una crisis humanitaria”, señalando que los adultos mayores están cada vez peor y que los bonos anunciados no alcanzan a mitigar la precariedad. “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”, afirmó.

Mientras tanto, varios jubilados continúan manifestándose los miércoles frente al Congreso para visibilizar su situación, enfrentando protocolos de seguridad que limitan las protestas pacíficas. La canasta básica refleja así no solo los costos actuales de vida, sino también la creciente dificultad de los adultos mayores para cubrir sus necesidades fundamentales en un contexto de inflación y bajos ingresos.