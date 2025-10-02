Luis Caputo viaja a Washington con Santiago Bausili para reunirse con Scott Bessent

Con esa declaración, quedaron descartadas otras alternativas que hasta hace pocas semanas estaban en estudio, como un crédito stand by o la compra directa de títulos de deuda argentina. "Toto" viaja con el objetivo de clarificar de primera mano qué alcance real tendrá el respaldo norteamericano.

bessent y trump

Según trascendió, Bessent ya había tenido una “conversación positiva” con el ministro argentino y ambos coincidieron en la necesidad de avanzar en persona con las discusiones. La línea de swap, por unos 20.000 millones de dólares, aparece como la única herramienta concreta en el horizonte, aunque todavía resta definir plazos, condiciones y mecanismos de uso.

El propio Bessent aprovechó para elogiar la gestión de Milei, a quien calificó como un presidente que “está haciendo un trabajo fantástico”. También dejó en claro que en Washington siguen de cerca el proceso electoral y que esperan un buen desempeño del oficialismo en las legislativas.

La visita de Caputo, entonces, se inscribe en un escenario de máxima incertidumbre: por un lado, la expectativa de un apoyo estratégico de Estados Unidos; por el otro, la confirmación de que ese auxilio no incluirá el ingreso inmediato de capitales, sino un esquema financiero de respaldo indirecto.