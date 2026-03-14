"Manuel Adorni es un corrupto": diputada denuncia que tiene gastos de tarjetas de crédito por casi $30.000.000

Adorni y Bettina Angeletti Manuel Adorni con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York. Foto gentileza: Radio Jai

El vuelo privado y la estafa de la nueva casta

El escándalo denunciado no se limita a los consumos con plásticos. Pagano también se refirió al polémico vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo estimó entre 10.000 y 12.000 dólares. "No lo puede explicar. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él... no pueden justificarlo", sentenció sobre las versiones cruzadas con el amigo que lo acompañó.