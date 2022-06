Martín Guzmán: "La deuda pública en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad"

"Hemos marcado un absoluto compromiso con el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos que lo reconstruimos nosotros para que en la Argentina haya primero más capacidad de financiamiento del sector público, y más sano. Lo que se anunció es un conjunto de acciones plenamente coordinadas entre Economía y el Banco Central para que Argentina tenga un sendero de acumulación de reservas más veloz. La política fiscal y la política monetaria juegan un rol auxiliar para ese objetivo. Y así tener un 2023 en el que el crecimiento con generación de empleo continúe y se pueda reducir la inflación", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán enfatizó que "en la Argentina muchas veces hay grandes títulos. Se mencionó que se iba a anunciar un súper cepo y no pasó absolutamente nada de eso. Lo que se adoptó es un conjunto de acciones que tienen que ver con la política macroeconómica. La política de suba de tasas no es para enfriar la economía. Es para darle consistencia a un proceso de crecimiento con inclusión social. El gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria".

En relación con la supresión de los subsidios, el ministro destacó que "este es un proceso que implica un cambio estructural porque nos va a permitir concentrar el uso de los recursos del Estado en lo que más necesita la Argentina, como la inversión pública. Con la recuperación del empleo tiene que darse una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y cuando falta de mano de obra lo que hay que hacer es pagar más salarios".

Respecto del tema energético, el responsable de la cartera económica sostuvo que "tenemos una gran oportunidad en el campo de la energía. Acelerar el desarrollo del sector energético sería transformacional para la Argentina. La producción en Vaca Muerta es uno de los motores de la economía nacional. La energía es un costo fundamental de toda nuestra estructura productiva, incluyendo a la industria y también la agroindustria. Entonces si logramos aumentar la escala en la producción energética a un nivel mucho más alto vamos a tener menores costos de producción y eso generará más competitividad y más trabajo. Desde el punto de vista macroeconómico, contribuye a la estabilidad, porque genera divisas tanto por la sustitución de importaciones como por la posibilidad de exportar más. El gasoducto Néstor Kirchner debe ser una obra sobre la cual haya una política de Estado".

Guzmán puntualizó que "la principal problemática hoy en el mundo es la inflación. Países donde no la había, hoy tienen inflación de dos dígitos. Aquí se presenta una situación en la cual, si el camino para atacar la inflación es solamente suba de la tasa de interés, eso va a generar problemas porque las economías desaceleran. Y en un mundo donde la desigualdad ha crecido, a diferencia de la Argentina, eso generaría grandes problemas, sociales y de inestabilidad política y económica".

En cuanto a la actividad económica, el ministro puso en relieve que "tenemos una economía que viene transitando una recuperación muy fuerte. Se ve desde la producción. El año pasado el PBI creció 10,3%. Se ve en la generación de empleo: 1.150.000 puestos de trabajo creados en 2021. En 2022 se sigue creciendo y generando empleo, y se ve un aumento de la inversión. Se recuperó la industria, crece la agroindustria, la economía del conocimiento, el sector energético. Junto al desarrollo incipiente y fuerte de la minería, esto permitió que Argentina eleve sus exportaciones. No sólo en valor, que pasó de u$s 59 mil millones a más de u$s 80 mil millones, sino en volúmenes, lo cual es una condición fundamental para la continuidad del crecimiento".

Más adelante, Guzmán dijo que "el nivel de actividad es fuerte. Hubo un aumento de los precios de lo que la Argentina importa. Hay una concentración de importaciones que son clave para el funcionamiento de la economía en la primera parte del año. Luego, el gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria".

Finalmente, y en relación con la designación de Daniel Scioli como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Guzmán subrayó que "le a a dar continuidad a la política tan importante que desarrolló el ex ministro Matías Kulfas, que fue fundamental para que la Argentina cambie el eje de su modelo económico. Con Scioli veníamos trabajando de una forma muy activa cuando él estaba como embajador en Brasil. Tuvimos acuerdos importantes con ese país, uno en el campo de la producción de energía eléctrica. Daniel es un conocedor del sistema productivo argentino".