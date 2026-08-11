Adrián Ravier sobre las familias endeudadas: "Acá no hay plan platita paralos que tienen moras"

De hecho, el funcionario ya se había referido a las deudas de miles de familias y del 44,6% de las personas en edad de ser jubilados, como el resultado del regreso del sistema de crédito.

Este martes el vocero presidencial señaló que "en este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas para tratar de dar una respuesta a este problema. Refinanciar estas moras a tasas más bajas y plazos más largos", dejando en claro que el "acuerdo entre privados" tendrá un fuerte componente de desigualdad en condiciones para negociar.

Por otra parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó e instrumentó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, al que se sumaron bancos privados a principio de agosto.

"La solución está en camino. No es que somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer", sentenció Ravier.

"El Gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque cree que es ancla para que baje la inflación, y es la herramienta que permite reducir el problema de las moras. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen", aclaró.