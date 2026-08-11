Adrián Ravier sobre las familias endeudadas: "Acá no hay plan platita paralos que tienen moras"
El vocero de Javier Milei afirmó que "acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen".
El vocero del presidente Javier Milei, Adrián Ravier, afirmó este martes que "acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen", en referencia a la inacción del Gobierno ante los índices récord de morosidad en familias argentinas.
Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada Ravier aseguró que el Gobierno considera que el endeudamiento de las familias argentinas es "un problema", pero apostó a las "soluciones de mercado, de privados", para bajar el índice que llegó a 12,8% en mayo de 2026.
"Nosotros pensamos que cuando vuelve el crédito a la Argentina puede llegar a darse este problema de que vuelvan las moras. Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero, en la tasa de interés, esto generó una situación en la cual la economía se resiente", señaló el funcionario.
"Las tasas de interés se han elevado y las moras empezaron a hacerse más complejas e ir en aumento. El último dato marca que se ha empezado a revertir y ahí viene la declaración de Milei de que este acuerdo es entre privados. En este gobierno liberal sí creemos en las soluciones de mercado, de privados", agregó.
Adrián Ravier ya había causado revuelo en julio de este año al afirmar que las familias argentinas se endeudaron por "no saber manejar sus propios ingresos" a la hora de calcular cuánto pueden cargar en sus tarjetas de crédito o pedir de préstamo a los bancos.
De hecho, el funcionario ya se había referido a las deudas de miles de familias y del 44,6% de las personas en edad de ser jubilados, como el resultado del regreso del sistema de crédito.
Este martes el vocero presidencial señaló que "en este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas para tratar de dar una respuesta a este problema. Refinanciar estas moras a tasas más bajas y plazos más largos", dejando en claro que el "acuerdo entre privados" tendrá un fuerte componente de desigualdad en condiciones para negociar.
Por otra parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó e instrumentó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, al que se sumaron bancos privados a principio de agosto.
"La solución está en camino. No es que somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer", sentenció Ravier.
"El Gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque cree que es ancla para que baje la inflación, y es la herramienta que permite reducir el problema de las moras. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen", aclaró.
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