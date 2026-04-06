Más de un millón de personas trabajan como delivery o choferes de aplicación

A su vez, los datos relevan que más del 60% de los trabajadores combinan esta actividad con otro empleo y el 70% trabaja entre 5 y 7 días por semana, con jornadas de unas 7,5 horas diarias.

En cuanto al perfil de los trabajadores de delivery, la edad promedio es de 36 años; casi la mitad cursó estudios superiores y, de ese total, el 25% llegó a completarlos; y más del 30% son conductores mujeres, un número superior al promedio histórico del sector.