Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina: paso a paso y requisitos
La aplicación sumó una nueva herramienta clave para los trabajadores. Todos los detalles para consultar el salario.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología incorporó una nueva función en la aplicación Mi Argentina que permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular. La herramienta, desarrollada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), está disponible para dispositivos Android y iPhone.
La nueva opción busca facilitar el acceso a la información laboral de los trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital. Los usuarios pueden visualizar el detalle de cada trabajo registrado, con información detallada sobre los salarios, los descuentos que se aplican y los aportes declarados por el empleador.
Salarios: qué información se podrá consultar en Mi Argentina
La nueva herramienta permite acceder a:
- Salario bruto
- Salario neto
- Descuentos aplicados
- Aportes y contribuciones patronales
- Detalle de cada relación laboral registrada
Además, la consulta puede realizarse en cualquier momento desde el celular, lo que facilita la verificación de datos laborales y el seguimiento de las liquidaciones.
Cómo consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina
Para acceder a la información laboral, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:
1. Descargar la aplicación Mi Argentina en un celular Android o iPhone.
2. Iniciar sesión en la aplicación con la cuenta personal.
3. Ingresar a la sección "Trabajo/Mis Empleos".
4. Seleccionar el empleo registrado que se desea consultar.
5. Visualizar el detalle de la liquidación digital.
6. Revisar la información y, si la aplicación lo permite, descargar o guardar el comprobante digital.
Quiénes pueden no podrán consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina
La consulta está habilitada únicamente para trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya implementaron ese sistema.
No podrán acceder:
- Empleados del sector público.
- Personal del régimen de casas particulares.
- Trabajadores de empresas privadas cuyos empleadores aún no adhirieron al régimen de Liquidación Digital.
Al presentar la nueva herramienta, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, expresó: "Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas".
La innovadora medida forma parte de la estrategia de digitalización de servicios públicos y busca brindar mayor transparencia sobre la información laboral, además de evitar la necesidad de realizar trámites presenciales o depender de documentación en papel.
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