Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina: paso a paso y requisitos

1. Descargar la aplicación Mi Argentina en un celular Android o iPhone.

2. Iniciar sesión en la aplicación con la cuenta personal.

3. Ingresar a la sección "Trabajo/Mis Empleos".

4. Seleccionar el empleo registrado que se desea consultar.

5. Visualizar el detalle de la liquidación digital.

6. Revisar la información y, si la aplicación lo permite, descargar o guardar el comprobante digital.

Quiénes pueden no podrán consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina

La consulta está habilitada únicamente para trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya implementaron ese sistema.

No podrán acceder:

- Empleados del sector público.

- Personal del régimen de casas particulares.

- Trabajadores de empresas privadas cuyos empleadores aún no adhirieron al régimen de Liquidación Digital.

Al presentar la nueva herramienta, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, expresó: "Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas".

La innovadora medida forma parte de la estrategia de digitalización de servicios públicos y busca brindar mayor transparencia sobre la información laboral, además de evitar la necesidad de realizar trámites presenciales o depender de documentación en papel.