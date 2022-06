Milei lanzó el "Plan Motosierra"

“La motosierra no tiene que quedar, también hay que terminar con ese oxímoron llamado empresas públicas”, indicó. De esta manera, agregó que espera terminar con el “aguantadero de ñoquis y parásitos”.

Adelantó que entregaría Aerolíneas Argentinas a los empleados, debido a la poca facilidad porque “nadie la va a querer comprar”. De igual forma, destacó: “Hay que avanzar en la privatización de todas las empresas", aseveró en lo que sería una vuelta al plan de la década del '90 que terminó con el estallido del 2001.



“Terminemos con esta joda, con este oxímoron: no tiene que existir esta fuente de choreo, hay que dejar todo en manos del sector privado”, manifestó exaltado tal como es su costumbre.

Respecto a los subsidios, explicó que terminará con la financiación de tarifas lo que calificó como “un verdadero escándalo”.

No obstante, el plan “motosierra” no afectará a los jubilados, a los beneficiarios de los planes sociales o a los empleados públicos, ya que aclaró: “Estamos yendo contra la casta, no contra la gente de bien”.

Milei impulsará una reforma previsional que estará acompañada por seguros de desempleos que se puedan “contratar libremente”. Las jubilaciones que sí “desaparecerían” durante su gestión serían las de privilegio.

Para controlar la inflación, Milei propuso eliminar el Banco Central.