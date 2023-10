Tetaz acusó a Milei de querer dolarizar "de facto"

"Primero que Javier Milei no tiene un buen 'track record' porque ya alguna vez hizo una recomendación financiera de una criptomoneda que no terminó bien, entonces no es una buena idea que los políticos hagan recomendaciones financieras. Yo, como economista, tampoco nunca las hice", sentenció el economista y diputado Martín Tetaz a C5N.