El presidente de la Sociedad Rural defendió la extranjerización de la tierra: "No se la van a llevar..."

El titular de la SRA fue incluso más lejos al fustigar a los “fondos que compran montón de tierra que después la donan para ser un parque o una reserva” en la Patagonia porque “no son productivos” y luego proliferan los animales que eventualmente comen ovejas de los productores aledaños…

Días atrás, Pino ya había manifestado su respaldo a la iniciativa anarcocapitalista, al tiempo que exponía su crítica a los legisladores: “El Poder Legislativo está frenando algo que es necesario no solo para el campo; es necesario para toda la Argentina”, señalaba, argumentando que “la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.

Qué implica el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de una iniciativa que, por un lado, cambia aspectos relacionados con derechos de propiedad pero, por otro, permite la extranjerización masiva de tierras rurales, hasta ahora limitada a un 15% por la vigente Ley 26.737, promulgada en diciembre de 2011.

Este último es el aspecto con más cantidad de opiniones encontradas, incluso entre gobernadores que, más allá de seguridad jurídica que brinda el proyecto, advierten sobre los riesgos de extranjerización de recursos estratégicos como la tierra.

Ante esta situación, el Gobierno introdujo modificaciones al proyecto original elaborado por Sturzenegger, delegando a las provincias una intervención clave en las eventuales operaciones de compraventa, debiendo cada distrito autorizarlas o no dentro de sus territorios.

El proyecto oficial libera la extranjerización de tierras rurales, aun en zonas fronterizas.

Por otro lado, en las zonas de frontera dichas operaciones tendrán un tratamiento diferente: la compra de extensiones rurales ubicados en esas áreas por parte de extranjeros requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el nacional, lo que habría abierto las puertas para la aprobación del proyecto anarcocapitalista.

Sin embargo, el proyecto que elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales salvo cuando la adquisición sea por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, no logra pasar los mínimos filtros en el Senado, mal que les pese a Javier Milei, a Sturzenegger y al titular de la Sociedad Rural.