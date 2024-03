La venta de huevos de Pascua se derrumbó y los supermercados apelan a promociones para venderlos

Embed

El impacto de las políticas oficiales es tal que no se salvaron tampoco de esta fuerte contracción en el consumo ni aquellos que son eventuales y tradicionales como por ejemplo, los huevos de chocolate en Pascua.

Según confiaron desde la Asociación de Supermercado Unidos (ASU) a minutouno las ventas de huevos de Pascua "corren un 12% por debajo del nivel registrado el año pasado para esta época".

Frente a este escenario, las principales cadenas de supermercados resolvieron adelantar las ya clásicas promociones que lanzaban apenas unos días antes del domingo de Pascua.

Así es que, desde hace varios días ya, y con una anticipación nunca antes vista, es posible encontrar en las góndolas promociones con fuertes descuentos que llegan al 80% en la segunda unidad o incluso, en algunos casos 2x1.

aumento huevos pascua 1.png

"Son promociones que todos los años hacen los supermercados, pero recién unos días antes de Pascua, este año ante los muy bajos niveles de venta se adelantaron para intentar motorizar las ventas", confiaron a este medio.

Se trata precisamente de esas mismas promociones a las que "Toto" Caputo acusa de ocultar una supuesta baja de precios y que, aseguran, en última instancia terminan "engañando" al Indec y falseando los índices de inflación que amenazan con poner en apuro el plan de ajuste del Gobierno.

En tanto desde la Federación de Almaceneros advirtieron que los pequeños comercios de cercanía directamente no ofrecen huevos de Pascua en sus góndolas porque no poseen la capacidad que tienen los grandes supermercados de lanzar esta clase de promociones sin ir a pérdida.

pascua huevos

"En los últimos días antes de Pascua los grandes supermercados los terminan regalando con un 2x1 o fuertes descuentos en la segunda unidad y nosotros no podemos hacerlo porque si no terminamos perdiendo, ante este formato decidimos no ofrecerlos más", explicó Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros.

Subas de hasta el 375% interanual

La consultora Focus Market del economista Damián Di Pace advirtió la semana pasada que existe una fuerte distorsión en los precios de los huevos de Pascua con respecto a los del año pasado.

Entre los más relevantes se encuentra el Huevo de Pascua más chiquito (17g), que tuvo un incremento del 375% con respecto al año anterior.

aumento huevos pascua 2.png

Le sigue la caja de Mini Eggs x 24 unidades (85g) con un incremento del 365%, y el Huevo Sorpresa o Sorpresa Rosa de 150g, con un aumento interanual del 303%. Los huevos de pascuas restantes tuvieron un aumento de 200%.

“Los huevos de Pascua se ven afectados por los precios mundiales del cacao que se incrementó hasta 3 veces en los últimos 2 años. El precio internacional del cacao tiene su precio más elevado en los últimos 47 años pasando de 2.000 a casi 7.000 dólares la tonelada. Costa de Marfil y Ghana concentran 50% de la producción mundial de Cacao y por efecto del niño han disminuido su producción. A su vez, en nuestro país el azúcar también ha tenido un aumento más que considerable, lo que afecta al valor del producto final”, explicó Di Pace.