Desde este viernes y a lo largo de cinco días seguidos los bancos permanecerán cerrados: las razones
Hasta el próximo miércoles tampoco habrá actividad cambiaria. Todas las alternativas digitales y físicas a tener en cuenta ante el cierre de los bancos.
Los bancos están cerrados este viernes 5 de noviembre y así permanecerán en la Ciudad de Buenos Aires durante cinco días seguidos hasta volvera a abrir sus puertas recién el miércoles 11 (con excepción de la provincia de Buenos Aires).
Las razones detrás del cierre y el impacto varía de acuerdo al distrito. Este viernes los bancos están cerrados en todo el país porque hoy se celebra del Día del Trabajador Bancario. A ello se suma el cierre habitual por el fin de semana al que se suma el cierre del próximo lunes dispuesto a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de disponer un feriado nacional en virtud de la visita del papa León XIV.
El martes en tanto, los bancos volverán a abrir sus puertas con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde también será feriado debido a las actividades que desarrollará el Sumo Pontífice en esos distritos.
En cambio en la provincia de Buenos Aires voverán a cerrar el martes 10 ya que será feriado otar vez en todo el territorio bonaerense debido a las actividades que desarrollará el papa León XIV en la Basílica Nuestra Señora de Luján y en el Cottolengo Don Orione.
En estas fechas tampoco habrá actividad cambiaria, es decir, no cotizarán el dólar oficial ni los financieros. En tanto, los mercados bursátiles tendrán dos jornadas con operatoria restringuida (viernes 6 y miércoles 11) y dos sin actividad por feriados (lunes 9 y martes 10).
A pesar de que los bancos públicos y privados de todo el país no atenderán al público, los canales digitales operarán con normalidad como los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras electrónicas.
Cierre de bancos: las alternativas
Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán operar normalmente a través de los canales digitales:
- Homebanking y aplicaciones móviles de cada entidad.
- Cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
A través de estos medios será posible realizar:
- Pagos y transferencias.
- Consultas de saldo y movimientos.
- Gestión de inversiones o plazos fijos.
Además, quienes necesiten efectivo podrán retirar dinero en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de “extracción en comercios”.
Mientras que los pagos de créditos, impuestos o servicios que vencen este 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil, sin generar intereses ni penalidades. En este caso, al miércoles 11.
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