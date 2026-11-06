Desde este viernes y a lo largo de cinco días seguidos los bancos permanecerán cerrados: las razones

A pesar de que los bancos públicos y privados de todo el país no atenderán al público, los canales digitales operarán con normalidad como los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras electrónicas.

Cierre de bancos: las alternativas

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán operar normalmente a través de los canales digitales:

Homebanking y aplicaciones móviles de cada entidad.

Cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

A través de estos medios será posible realizar:

Pagos y transferencias.

Consultas de saldo y movimientos.

Gestión de inversiones o plazos fijos.

Además, quienes necesiten efectivo podrán retirar dinero en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de “extracción en comercios”.

Mientras que los pagos de créditos, impuestos o servicios que vencen este 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil, sin generar intereses ni penalidades. En este caso, al miércoles 11.