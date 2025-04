Postal de la crisis: más de 20 mil jóvenes hacen cuadras de fila para conseguir trabajo

Según informaron, hasta el momento, ya hay más de 20.000 jóvenes inscriptos, lo que refleja el nivel de necesidad y expectativa frente a la posibilidad de conseguir un trabajo.

“Tengo trabajo, pero con lo poco que gano no me alcanza, así que estoy buscando algo mejor. No tengo un rubro específico, lo que necesito es un salario que me permita vivir”, cuenta Lucas, de 21 años, en diálogo con C5N.

Otro de los asistentes, llamado Ramiro, contó que a comienzos de año renunció a su puesto como cocinero porque le "pagaban muy poco" y que "en gastronomía, si estás en blanco zafás, pero si estás en negro te explotan. Yo cobraba $13.000 por ocho horas de trabajo”, explicó.

Algo en común que cuentan los jóvenes es que aun con estudios terminados, no logran insertarse en el mundo laboral: “Me recibí en 2021 de técnico en esterilización y todavía no encontré nada. Sigo luchándola como puedo. Esto es una pesadilla, pero no hay que bajar los brazos. Algún día, el desierto se va a convertir en agua”, comentó Jorge.

Expo Empleo BA: Empresas que presentarán ofertas laborales

Agencia Palmero, AHRCC, Altatex (Cheeky - Awada- Cómo Quieres que te quiera), América Virtual, ARCH LATAM, Arcos Dorados, Argenpesos, Arredo, Axoft, Banco Ciudad, Brinks, Burger King, Cachafaz, Café Martínez, Casa Sur Hotel, Cat Technologies, Celsur, Chungo, Cinemark, Cleanmanagers, Clínica Santa Catalina, Coppel, Corporixhr, Cristóbal Colón, Degasa, Deheza, Desitec, DHL, Doing +, Dulce de Leche & CO, Educando, Faena, Farmacias del oeste, Fk tech, Food Service, Fundación Metropolitana, Gastronomía Palermo, Gen IT, Gestam, Globty, Grupo Alsea, Grupo Ceta, Grupo Codylsa, Grupo del Pilar (Bai Logística / Conurbano Distribuccion), Grupo Financiero, Grupo Jaka, Grupo L, Grupo Medihome, Hipódromo de Palermo, Hospital Alemán, Hotel Madero, Il Quotidiano, Importadora Sudamericana, Intec Software, Limpianor, Linser, Magoya, Manpower, Maria Cher, Martínez de Alzaga, Maxiseguridad, Mi Gusto, Ocasa, Pan American Energy, Parque de la Costa, Plaza Logística, Prestigio, Prosegur, Pullmen, PwC, Q Chef, Randstad, Recom, RES, Rex, Sancor Salud, Servicios de Empleo AMIA, Sheraton Buenos Aires Greenville, Sialar Seguridad, Sparkling, Starbucks, Steinhardt, Sturla Viajes, Suizo Argentina, Suministra, Terceriza Global, Tivit, Tomorrow Foods, Top Rentals, Unella, Universal Traslados, Vacunar, Workon, Wyndham, X-28.